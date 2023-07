¡Ni la topa! Martha Higareda le recuerda a Ryan Gosling cuando la salvó de caer, ¿qué dijo el actor?

Desde hace un par de meses, la actriz mexicana Martha Higareda ha protagonizado un par de icónicos memes al contar una anécdota acerca del día en que, supuestamente, Ryan Gosling, la salvó de caer en un restaurante.

Ante la peculiar historia, millones de internautas eligieron no creerle a la actriz; sin embargo, Martha Higareda se ha empeñado en defender el episodio, por lo que aprovechó el estreno de Barbie en México para demostrar que realmente Ryan Gosling la salvó de una estrepitosa caída, ¿qué dijo el actor?

Martha Higareda le recuerda a Ryan Gosling el día en que se conocieron

En una entrevista previa al estreno de Barbie en México, la actriz mexicana, de 39 años, vio la oportunidad de recordarle a Ryan Gosling aquella vez, hace muchos años, en que se conocieron dentro de un restaurante de Los Ángeles.

“Estaba cenando con una amiga, me levanté y mi suéter se atoró en una de las sillas. Me muevo y de repente estoy tropezando y un tipo me agarra rápido, me doy la vuelta y eres tú", dice Higareda muy emocionada.

Finalmente, procede a darle las gracias por el “magnífico” momento, aunque la reacción del actor, que da vida a Ken en la cinta, dejó mucho que desear, este también le agradeció a la mexicana expresando que fue un placer.

Ryan Gosling ya había negado conocer a Martha Higareda

Pese a la insistencia de la mexicana, el actor ya había negado conocer a Martha. Así lo demostró durante una entrevista con medios de comunicación, en donde le preguntaron directamente: "¿conoces a Martha Higareda?”

La declaración tuvo lugar durante una alfombra rosa para promocionar la cinta de Barbie, en ese momento el actor canadiense fue entrevistado por un reportero del programa “Venga la Alegría”, a quien reveló no sabía a quién se referían cuando le preguntaron por la actriz de cintas como “Amarte Duele y “No manches Frida”.

“¿Perdón? ¿Quién es? No, lo siento”, afirmó Ryan Gosling, para seguir su camino. Hasta ese hecho la polémica había quedado cerrada, pero la actriz mexicana decidió volverla a traer a la mesa al recordarle al actor, ahora en persona, dicho acontecimiento.