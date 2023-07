¡Fin a la polémica! Martha Higareda aclara su “relación” con Ryan Gosling

En los recientes días el actor canadiense Ryan Gosling visitó la Ciudad de México con motivo de la película “Barbie” que se estrenará en los siguientes días, tras llegar a la carpa rosa, algunos reporteros le cuestionaron si conocía a Martha Higareda; sin embargo, su respuesta rápidamente se hizo viral pues no sabía quién era.

“Ken” se mostró sorprendido con la pregunta e indicó que desconocía de qué persona hablaban, por lo que en las redes sociales señalaron a Martha Higareda, quien previamente aseguró que se encontraron en un restaurante de Los Ángeles, California, aunque este martes 11 de julio dio a conocer la verdadera razón por la que Gosling negó conocerla.

Martha Higareda desmiente rumores sobre conocer a Ryan Gosling

A través de su cuenta de Twitter, Martha Higareda salió en su defensa luego de las burlas que recibió por los internautas, quienes aseguraron que mintió durante la entrevista en la que habló del actor; señaló que no es un “amigo cercano” y dejó en claro que se encontraron en un evento.

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling me conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un gran actor!”, escribió en un mensaje.

Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 🤭 “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos 😂😂. Y sí, es un caballero y un GRAN actor! 😊 pic.twitter.com/L1gYw3mQvb — Martha Higareda (@marthahigareda) July 11, 2023

¿Qué dijo Martha Higareda de su encuentro con Ryan Gosling?

En un programa del conductor Omar Chaparro, Martha Higareda recordó cuando conoció a Ryan Gosling, de acuerdo con su versión se encontraba en los Estados Unidos, su compañera de viaje presentó dolor estomacal en un restaurante, tras intentar acompañarla al baño el suéter se le atoró y cuando estaba a punto de resbalarse el nuevo “Ken” la tomó.

“Pues nos paramos, nos salimos, así como de la mesa, porque ya está muy mala de la panza y entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar. Y cuando me estoy resbalando, me cacha Ryan Gosling”, aseguró Higareda.

Las declaraciones de la actriz mexicana lograron que en redes sociales crearan la frase “Mi momento Martha Higareda” que responde a sucesos extraordinarios y difíciles de creer que han vivido las personas.