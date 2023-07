¿No que ya se conocían? Esto respondió Ryan Gosling sobre Martha Higareda

El actor Ryan Gosling visitó México durante la semana pasada, como parte de sus actividades de promoción de su última película, Barbie, donde da vida a Ken, el icónico compañero de la muñeca de juguete y donde comparte créditos con la protagonista Margot Robbie.

Sin embargo, el histrión metió en aprietos a la actriz mexicana Martha Higareda, con quien la artista ha señalado que había compartido momentos relevantes en su vida en una entrevista anterior.

El actor canadiense, entrevistado por un reportero del programa “Venga la Alegría”, dijo que no sabía a quién se referían cuando le preguntaron por la actriz de cintas como “Amarte Duele y “No manches Frida”.

“¿Perdón? ¿Quién es? No, lo siento”, afirmó Ryan Gosling.

Martha Higareda asegura que Ryan Gosling la salvó

Previamente, Martha Higareda aseguró en un programa con el conductor Omar Chaparro que anteriormente había tenido un encuentro con el actor de cintas como “Drive” y “Blade Runner 2049”.

En esa ocasión, aseguró que estaba comiendo con una amiga en un restaurante en Los Ángeles, pero su compañera comenzó a presentar malestar estomacal y le pidió que la acompañara al baño. Sin embargo, al intentar levantarse, el suéter de Martha se atoró.

“Pues nos paramos, nos salimos, así como de la mesa, porque (mi amiga) ya está muy mala de la panza y entonces se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar. Y cuando me estoy resbalando, me cacha Ryan Gosling”, aseveró Higareda.

Así es como Martha Higareda conoció a Ryan Golsing pic.twitter.com/v1KctvNfIA — CelebStories (@Psico_Estefany) March 24, 2023

Critican a Martha Higareda por sus anécdotas con estrellas de Hollywood

En meses anteriores, usuarios de redes sociales han tachado de mentiras o fantasías las anécdotas que Martha Higareda ha vivido en Hollywood. Incluso en sitios como Twitter algunos publicaron mensajes con la frase “Mi momento Martha Higareda”, donde las personas compartían sucesos increíbles que hayan vivido.

Mi momento Martha Higareda es que hace unos meses vi a Porfirio Muñoz Ledo en misa en Sagrada Familia en Barcelona. — Alonso Groomzilla (@LorenzoSolovino) July 10, 2023

También otros usuarios de internet han creado memes sobre los peculiares eventos que le ha tocado vivir a la artista mexicana, con lo cual toman con humor las declaraciones de la actriz de 39 años de edad.