Camión escolar se vuelca con 42 niños en Texas

Un grave accidente escolar ocurrió este miércoles 13 de agosto en Sandy Creek, en la ciudad de Leander, Texas, cuando un camión escolar se volcó con 42 niños a bordo y un adulto acompañante. El incidente tuvo lugar al finalizar el primer día de clases de los menores, convirtiendo una jornada de regreso a la escuela en una emergencia médica y de seguridad.

Según los primeros reportes, 12 menores resultaron heridas, de las cuales dos presentan lesiones potencialmente graves y una más se encuentra en condición crítica. El resto de los heridos sufrió contusiones y lesiones menores, pero todos fueron evaluados por personal médico.

Respuesta de emergencia y traslado de heridos

Equipos de bomberos, paramédicos y policías acudieron de inmediato a la escena para coordinar el rescate y traslado de los afectados. Los heridos fueron evacuados en helicópteros y ambulancias a distintos centros hospitalarios, incluyendo Dell Children’s Medical Center, Dell Children’s North, Children’s North y Cedar Park Regional Medical Center.

El distrito escolar Cleveland ISD informó que los padres de todos los menores involucrados fueron notificados y que se les ha ofrecido apoyo psicológico.

Investigan por qué volcó el camión escolar en Texas

Tras el accidente, se ha iniciado una investigación oficial para determinar las causas de la volcadura. Autoridades de Texas no han confirmado aún si el percance se debió a un fallo mecánico, condiciones de la carretera o un posible error humano.

El departamento de policía de Leander y la oficina del alguacil del condado de Williamson trabajan de forma conjunta para esclarecer el hecho y revisar los protocolos de seguridad del transporte escolar.

Padres de familia y vecinos de Sandy Creek han expresado su preocupación por la seguridad de los niños en el transporte escolar, solicitando al distrito escolar reforzar las medidas preventivas, según reportes de medios locales. Algunos testigos aseguraron que la rápida respuesta de los servicios de emergencia fue clave para evitar una tragedia mayor.