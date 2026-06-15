Han tirado a la basura mi tranquilidad y mi vida: Agresor de Yeritza Bautista fue excarcelado pese a sentencia previa

Yeritza Bautista denunció a su expareja hace seis años tras dos intentos de asesinato que le dejaron secuelas permanentes. A lo largo del proceso, jueces acreditaron el delito de tentativa de feminicidio y dictaron sentencia contra Carlos Enrique “N”. Sin embargo, el 9 de junio de 2026, tres magistrados reclasificaron los hechos como violencia familiar y ordenaron la inmediata excarcelación del condenado, una resolución que deja sin efecto la pena que ya había sido impuesta.

¿Quién es Yeritza Bautista y por qué denuncia corrupción judicial?

En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, la mujer contó que aún no asimila que su agresor esté en libertad. Relató que la primera agresión ocurrió en Oaxtepec, Morelos, y le provocó daños en la mandíbula que requirieron reconstrucción y la colocación de una prótesis dental.

La segunda agresión, un intento de estrangulamiento, ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Por estos hechos, la Fiscalía obtuvo vinculación y sentencias en distintos momentos del proceso, pero la reciente decisión judicial anuló esas resoluciones y ordenó la libertad del acusado.

Magistrados que ordenaron la liberación de Carlos Enrique “N”, agresor de Yeritza Bautista

Yeritza calificó la resolución como producto de corrupción, impunidad y abuso de poder, y afirmó que los magistrados responsables: Blanca García Sánchez, Erica Epifanea Reséndiz Ramírez y Rafael Inti Castillo Serrato, ignoraron pruebas y argumentos. Señaló que la decisión la revictimizó al atribuir parte de la responsabilidad a su familia por no haberla retirado de la casa a tiempo, y sostuvo que la motivación real detrás del fallo guarda relación con intereses económicos y políticos.

“No sólo tiraron seis años de mi proceso. Han tirado a la basura y han vendido mi tranquilidad, mi seguridad y mi vida”, declaró en entrevista.

Sin medidas de protección: el riesgo que enfrenta Yeritza Bautista

Yeritza denunció que no recibió medidas de protección tras la liberación del agresor. Explicó que las autoridades no aplicaron una evaluación mínima de riesgo ni activaron protocolos de la Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia. Por ello, dijo, la ausencia de atención institucional la expone de nuevo al peligro y la devuelve a la incertidumbre de 2020, cuando no sabía dónde estaba su agresor.

De tentativa de feminicidio a violencia familiar: la polémica resolución médica

La víctima afirma que la resolución carece de sustento legal y la comparó con otros casos en los que reclasificaciones terminan en feminicidios consumados. Señaló la revocación de sentencias previas, dictadas por dos jueces distintos, no tiene justificación en las 90 hojas que leyó del expediente, y describió el fallo como una “venta” de su seguridad que privilegia intereses ajenos a la justicia.

Qué pide Yeritza Bautista y qué riesgos enfrenta

Yeritza exige la destitución e investigación de los magistrados responsables y pide medidas inmediatas de protección. Advirtió que solo si una agresión o un atentado contra su vida ocurre, las autoridades podrían reconocer la gravedad del caso y actuar.

“Si Carlos Enrique o alguien de su familia atenta contra mi vida, ahí todo mundo va a voltear a verme, va a voltear a escuchar lo que estoy diciendo”, lamentó.

