¿Quiénes son los seis narcopolíticos detenidos en Morelos tras la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre que derivó en la detención de seis narcopolíticos de Morelos, sacó a la luz diversos detalles, además de los nombres de los funcionarios, sobre los vínculos con el Cártel de Sinaloa y la relación de algunos de ellos con la muerte de exalcaldes de la entidad.

La investigación penal apunta a que este grupo de funcionarios entregó el control de las policías y las finanzas públicas a una célula delictiva.

La @FGRMexico reveló que un alcalde de Morelos sostuvo reuniones con Júpiter “N”, alias El Barbas, cabecilla del Cártel de Sinaloa.



El hallazgo se dio tras la captura de seis funcionarios públicos acusados de proteger al criminal dentro de la llamada Operación Enjambre.



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¿Quiénes son los funcionarios públicos detenidos en Morelos?

Agustín Toledano Amaro, actual presidente municipal de Atlatlahucan

Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla.

Pablo Adrián Portillo Galicia, oficial mayor de Cuautla.

Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal de Cuautla.

Arisbel Rubí Vázquez Amaro, consejera estatal de Morena y excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

Alcaldes acusados de narcopolítica en Morelos

Entre los detenidos destaca Agustín Toledano Amaro, quien se desempeñaba como actual presidente municipal de Atlatlahucan. En el mismo despliegue fue arrestado Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

Ambos políticos están señalados por dar protección institucional a los criminales, permitiendo el acoso y cobro de cuotas contra los sectores productivos de sus comunidades.

Buscan al alcalde de Cuautla para su arresto

La estructura gubernamental de Cuautla fue la más afectada por las órdenes de aprehensión, al perder a tres de sus principales operadores administrativos.

Los agentes federales arrestaron a Horacio Zavaleta, secretario municipal; a Pablo Adrián Portillo Galicia, oficial mayor; y a Jonathan Espinoza Salinas, quien fungía como tesorero municipal, desarticulando los mandos financieros de la demarcación.

Por ahora, autoridades siguen en la búsqueda de Jesús Corona Damián, actual presidente municipal de Cuautla y con orden de aprehensión activa.

Una consejera de Morena implicada en la red de narcopolíticos detenidos en Morelos

La sexta persona capturada durante las incursiones ministeriales es Arisbel Rubí Vázquez Amaro. Las autoridades la identificaron como consejera estatal del partido Morena y excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan.

La fiscalía la vincula con los mismos delitos de delincuencia organizada y extorsión que enfrentan los mandatarios locales.

El pacto con "El Barbas" en seis municipios de Morelos

Uno de los puntos clave de la investigación es una reunión grabada en junio de 2024. En dicho encuentro, los políticos pactaron acuerdos con Júpiter Araujo, alias "El Barbas", jefe de plaza del Cártel de Sinaloa.

Esta alianza permitió que la organización criminal operara con total impunidad en Atlatlahucan, Totolapan, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla y Cuautla.

Continúa la “Operación Enjambre” en Morelos...



Autoridades federales detuvieron al alcalde de Atlatlahucan, Agustín “N”, y al exalcalde de Yecapixtla durante operativos realizados la madrugada de este miércoles.



La tensión aumenta en distintos municipios del estado.



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Acusaciones por asesinatos de exalcaldes de Morelos

De acuerdo con las Carpetas de la FGR, estos funcionarios no solo facilitaban el narcomenudeo y el secuestro, sino que utilizaban el brazo armado del cártel para asesinar a exalcaldes en 2022 y 2023, así como para agredir a rivales políticos durante el proceso electoral pasado.

Tras los arrestos, las sindicaturas asumirán el control temporal de los municipios, mientras las fuerzas federales concentran sus esfuerzos en capturar al edil prófugo de Cuautla, Jesús Corona Damián.