¿Qué son las zonas ciclogénicas y por qué son clave en la formación de huracanes en México?

¿Has escuchado de las zonas ciclogénicas? En México, estas zonas se ubican en dos áreas clave que incrementan la exposición a estos fénomenos durante la temporada de huracanes, especialmente en el litoral del Pacífico, golfo de México y el Caribe. Conoce de qué manera ayudan a que los huracanes se formen.

¿Qué es una zona ciclogénica?

Una zona ciclogénica es una región del océano donde se reúnen las condiciones perfectas para la formación y el fortalecimiento de ciclones tropicales.

Entre los factores más importantes destacan aguas superficiales muy cálidas que aportan grandes cantidades de vapor de agua, el principal combustible de estos sistemas.

Esta energía permite que los ciclones se desarrollen y evolucionen con mayor rapidez. Cuando en una misma zona coinciden estas condiciones atmosféricas y oceánicas, aumenta la probabilidad de que se formen huracanes y de que puedan llegar a impactar en tierra.

¿Dónde se ubican las zonas ciclogénicas en México?

México está ubicado entre dos regiones ciclogenéticas del Atlántico Norte y del Pacífico Nororiental, lo que lo hace altamente vulnerable a la incidencia de los ciclones tropicales. Estas son las zonas de riesgo por ciclones en México:

Zona del Pacifico

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Baja California Sur

Baja California Norte

Zona del Caribe

Quintana Roo

Zona del golfo de México

Yucatán

Campeche

Tabasco

Veracruz

Tamaulipas

¿Por qué son importantes para la formación de huracanes?

Los huracanes son sistemas complejos que transportan grandes cantidades de energía. Su impacto en tierra deja desastres que implican pérdidas de vida humanas y daños materiales, como infraestructura, valorados en miles de millones de dólares. Sin embargo, los huracanes son la principal fuente de agua de lluvia.

¿Qué diferencia hay entre una zona ciclogénica y un huracán?

Una zona ciclogénica y un huracán no es lo mismo; la primera es un área del océano donde las condiciones atmosféricas y oceánicas favorecen la formación y el desarrollo de ciclones tropicales, como las aguas cálidas, la alta humedad e inestabilidad en la atmósfera.

Mientras que un huracán es un ciclón tropical completamente desarrollado, con una circulación organizada y fuertes vientos.

Es decir, la zona ciclogénica es el entorno propicio para que estos fenómenos se desarrollen, mientras que los huracanes son sistemas meteorológicos que pueden surgir si las condiciones siguen siendo favorables.