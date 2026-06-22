Ondas tropicales y canales de baja presión azotarán a México con fuertes lluvias: Conoce las zonas afectadas

¿Pensabas que ya habían acabado las lluvias? La combinación entre un canal de baja presión y una onda tropical azotará a México estos días, esto según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, Conagua.

¿Quieres saber si el lugar donde vives está en alerta por el clima?

Estados con lluvias puntuales

El clima modificado por el paso de las ondas tropicales número 9 y 10, generarán tormentas y posibles inundaciones importantes en el sureste de la república mexicana.

La Conagua detalló que los municipios del centro y sur de Veracruz, así como el norte y este de Oaxaca, y gran parte de Chiapas resentirán lluvias intensas que podrían alcanzar los 150 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica.

Alertan por tormentas muy fuertes, ¿dónde?

Un canal de baja presión en el interior del territorio nacional afectará directamente la zona del occidente de la República Mexicana.

Las autoridades emitieron una alerta severas tormentas para Nayarit y Jalisco, entidades donde se prevén lluvias muy fuertes con caídas de agua de hasta 75 milímetros a partir del mediodía de este lunes 22 de junio de 2026 y durante la madrugada del martes.

Fuertes vientos afectarán a Coahuila y Nuevo León

En el norte del país, la interacción de una línea seca con la entrada de humedad del Golfo de México provocará rachas de viento que irán de los 50 a los 70 kilómetros por hora.

Esta condición afectará a las carreteras y zonas habitacionales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde también se prevé la formación de tolvaneras que podrían reducir la visibilidad.

La onda de calor se mantiene arriba de los 40 grados

A pesar de la presencia de nubes y lluvias en la mayor parte de la república, el ambiente extremadamente caluroso seguirá en la franja del noroeste y norte de México.

Estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en sus zonas más áridas durante el transcurso de la tarde.

Alerta por oleaje elevado en las costas del Golfo y Caribe

Las condiciones de inestabilidad en el mar generarán problemas para la navegación y las actividades turísticas en las playas de la península de Yucatán y el litoral del Golfo de México.

El reporte oficial del clima señala que se presentará un oleaje de entre 1.0 y 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.