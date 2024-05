Ángel espera terminar la preparatoria para irse con el amor de su vida

Ángel no puede creer que su mamá haya lastimado a su mujer y no entiende por qué no la quiere. Asegura que, en cuanto termine la prepa, se irá con el amor de su vida. Ángel tenía buena relación con su mamá, hasta que ella comenzó a controlarlo. Lilia dice que su hijo siempre tuvo libertad para tomar sus decisiones.