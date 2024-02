Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Crece conmigo, crece sin mi

Fabiola está enamorada de un niño más grande que ella, así que hace todo lo posible por sorprenderlo y que se fije en ella. Por otro lado las cosas en casa de Fabiola no son nada fáciles, ya que su mamá se la pasa trabajando y no tiene dinero, ni tiempo para ella y su hermana menor Lorena. Los XV años de la mejor amiga de Fabiola están cerca y ella es elegida como dama de honor, pero no puede conseguir el vestuario que necesita, por suerte se hace amiga de la modista de la colonia que la ayuda a diseñar su vestuario. Cuando llega el esperado día, aparece Chucho, el niño que le gusta a Fabiola y le pide que sea su novia. La falta de información provoca que Fabiola quede embarazada, cuando su mamá se entera la corre de su casa. Para fortuna de Fabiola la modista del barrio le da refugio y busca ayuda en una asociación donde recibe los cuidados que requiere.