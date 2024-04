Alfredo Adame y la mamá de “La Bebeshita” tendrán una cita

Alfredo Adame es uno de los actores y conductores más polémicos y controvertidos del mundo del espectáculo. Y es que ha vuelto a acaparar los reflectores al revelar que pronto tendrá una cita con la mamá de ‘La Bebeshita’.

En redes sociales se hizo viral Alfredo Adame, quien aparentemente tendrá una cita con la mamá de ‘La Bebehsita’, influencer que saltó a la fama gracias al programa “Enamorándonos”, ¿será que surgirá un romance?

Alfredo Adame explica qué necesitará para que sane su ojo tras golpes. [VIDEO] Alfredo Adame nos acompañó esta mañana en el foro para hablar más a fondo sobre los golpes que recibió afuera de su casa.

¿Qué se sabe al respecto?

Fue justamente durante una transmisión en vivo de ‘La Bebeshita’, donde Alfredo Adame mencionó que está en busca de una mujer madura para entablar una relación sentimental. Fue justo ahí cuando ‘La Bebeshita’ no dudó en proponerle que saliera con su mamá,

Aunque en un principio pensó que todo se trataba de una broma, la cita quedó concretada y al parecer va muy enserio, tanto así que ella se mostró anonadada.

¿Qué dijo Alfredo Adame?

“Quién quita nos andamos pegando, en un sabadito que no hay nada, de este sábado que viene al otro. Sí le doy un desconocidón no me vayas a andar reclamando. Yo fui campista, boyscout, pesco, ligador”, declaró el polémico conductor.

Daniela Alexis Barceló Trillo, nombre real de ‘La Bebeshita’, dijo estar de acuerdo con el plan y aseguró que su madre y Alfredo Adame podrían ir a comer a un restaurante. Por su parte, Adame le preguntó más detalles sobre su prospecto de cita.

¿Magaly Chávez salió raspada? “Ya estás, ¿cuántos años tiene? Ni mandada a hacer, no manches está bien guapa, está re buena. Me vale ma… lo tuneada que esté. Mientras no me salga como tu tía Magaly, con palanca al piso, todo está perfecto”, agregó Adame.

¿A la mamá de ‘La Bebeshita’ le gusta Adame?

‘La Bebeshita’ explicó que una vez su mamá le dijo que se lo presentara: “Una vez mi mamá me dijo: ‘Oye, me anda cayendo bien el señor Adame, preséntamelo’. Yo le dije: ‘Má, ¿qué te pasa?, por Dios, contrólate. Y mi mamá me dijo: ‘Ay, ándale preséntamelo porque se ve que es buena gente”, aseveró.