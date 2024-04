Novia de Juan Osorio explota contra Niurka después de que la llamara “mantenida”

Niurka Marcos constantemente se ve involucrada en polémicas, hace unos días se rumoró que la cubana adoptaba perros para sacrificarlos en ritos de santería; sin embargo, todo fue falso, pues se trató de una fake news generada en redes sociales.

¿Qué dijo Niurka sobre la novia de Juan Osorio? Hace unos días, Niurka habló sobre Juan Osorio y su novia Eva Daniela, a quien anteriormente llamó “mantenida”.

También te puede interesar: Niurka es acusada de adoptar perros para sacrificarlos en ritos de santería

Niurka Marcos llegó a enloquecer el foro de La Resolana [VIDEO] La guapísima Niurka Marcos visitó La Resolana para platicar de su gran trayectoria, de sus próximos proyectos y divertirse con las locuras de El Capi.

“Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es señorita, no es señorita, tú eres su sugar daddy, entonces, tú la mantienes, ella te tiene que dar algo. Quieren hacerle creer al mundo que no viven juntos, no quieren que el mundo sepa que ella duerme en su cama”, declaró en exclusiva para Ventaneando.

¿Cómo reaccionó Eva Daniela?

Aunque Juan Osorio ha dicho que prefiere llevar la fiesta en paz con Niurka, Eva Daniela fue frontal y explotó contra la actriz y vedette cubana, a quien minimizó con un contundente y fuerte comentario.

Te puede interesar: Niurka presenta su nuevo sencillo y hace tremenda revelación

En un breve encuentro con los medios, Eva Daniela, novia del productor mexicano Juan Osorio, dijo que no prefería hablar del tema de Niurka Marcos “porque en mi vida no existe esa persona”.

¿Niurka considera que la novia de Juan Osorio no tiene talento? Juan Osorio se encuentra trabajando en la nueva versión de “Aventurera”, la cual tendrá varios cambios. Cabe mencionar que también nombró a su novia productora asociada, algo que al parecer no fue del agrado de la cubana.

Te puede interesar: Niurka se defiende y asegura que no sacrifica perros por su religión

“Qué le puede enseñar Eva a los protagonistas, a Olga, explícame, entonces nada, absolutamente nada. Tú sabes, ella no es maestra, ella no es jefa, ella lo que tiene es un ego del tamaño de su cuerpo, y ese ego se lo alimenta Juan. Creo que no me van a vender el boleto el día que vaya”, declaró.

La cubana también consideró que no tiene el talento necesario para un proyecto como “Aventurera”: “La señorita mandó a que repartieran panfletos para que la reconozcan y la respeten porque ya es productora asociada. Mija, el respeto se gana, la admiración se gana, no porque diga un papelito ya lo eres bebé. Yo creo que ese lugar de productor asociado le correspondería mejor a Miriam su hija, que es la que se ha roto el lomo y tiene la experiencia, el colmillo y no Eva Daniela que es una chica joven, sin experiencia. No va a ser que la gente le tenga credibilidad”.