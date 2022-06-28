VIDEO: Tomados de la mano, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera presumen su amor.

Nuestra querida Cynthia Rodríguez realizó la segunda parada de sus vacaciones, especifícamente en el Templo de Lúxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, Egipto.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

A través de sus historias de Instagram, nuestra querida conductora mostró más fragmentos de sus vacaciones y expresó este mensaje para sus seguidores.

"No saben el calor que se siente aquí, por eso tuve que usar mi pashmina como si fuera una camisa. Lo recomendable es usar ropa clara y cubrirte los brazos porque yo ya ando bien quemada", dijo la coahuilense sobre el calor de aquel país.

Sin embargo, nuestra querida presentadora enseñó el monumento de un escarabajo, figura que da buena suerte si la rodeas siete veces.

"Dicen que si das siete vueltas alrededor de ese escarabajo es de buena suerte. ¿Lo hacemos?", expresó en sus redes sociales.

Llena de curiosidad y alegría, Cynthia dio siete vueltas alrededor de la estatua y llamó la atención que tomó de la mano a Carlos Rivera para vivir esta experiencia.

"¡Sí lo hicimos! Pura buena suerte para ti si lo estás viendo", escribió la coahuilense en sus historias de Instagram, donde los más curiosos notaron su tierna interacción con el intérprete de Otras Vidas.

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Cynthia Rodríguez continúa disfrutando de sus vacaciones

Luego de su parada por Roma donde tuvo la oportunidad de conocer al Papa Francisco, Cyn se encuentra en Egipto aprendiendo de la cultura y disfrutando la comida de aquel país.

Tal como lo dijo en nuestro programa Venga la Alegría a finales de mayo, nuestra presentadora regresará "recargada" de todas las experiencias acumuladas junto a sus seres queridos.

"Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada", expresó en este programa.

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