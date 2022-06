El mensaje de Cynthia Rodríguez que impactó a todos sus fans.

Cynthia Rodríguez comenzó sus vacaciones largas el pasado 30 de mayo de este año, confesando que es su ‘break’ más largo desde que inició su carrera profesional.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

Nuestra querida conductora se despidió un tiempo de nuestro matutino para enfocarse en su relación de pareja y en acumular emotivas experiencias junto a sus seres queridos.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo Cyn en VLA.

La bellísima coahuilense ya ha compartido algunas fotos y videos desde sus vacaciones por Europa, ya que hace algunos días sorprendió a todos con su visita al Papa Francisco.

Y no se diga de sus fotos en la monumental Fontana di Trevi, desde donde la conductora ha posado y mostrado sus mejores looks llenos de estilo.

Así se despidió Cynthia Rodríguez de VLA Antes de tomarse sus vacaciones largas, Cynthia Rodríguez se dijo triste por perderse el proyecto de La Academia en esta ocasión.



“Me duele perderme el proyecto de La Academia, que lo deseaba hacer con todo mi corazón, pero lamentablemente estoy de vacaciones. Aquí nos veremos y les contaré cómo me fue en mis vacaciones”, expresó.



Cynthia Rodríguez impacta con mensaje desde sus vacaciones

Una nueva temporada de La Academia arrancó el día de ayer, dejando maravillosas reacciones de los internautas y el buen recibimiento de todos nuestros televidentes.

Las críticas de Lolita Cortés, la participación de Yahir como conductor y la presentación musical de Rubí fueron aspectos que dieron de qué hablar.

El hashtag #LaAcademia se hizo tendencia, ya que los internautas no dudaron en reaccionar a los mejores momentos de nuestro reality show.

Nuestra querida Cynthia Rodríguez también mandó un mensaje desde Europa, deseando mucho éxito a todo el equipo de La Academia.

“Mucho éxito a todo el equipo de La Academia. ¡Que emoción que esta noche inicia una nueva generación! Que disfruten mucho el proyecto que a tantos nos cambió la vida. Gracias siempre. #LaAcademia”, escribió en su cuenta de Twitter.

