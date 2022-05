¿Por qué Cynthia Rodríguez se va de Venga La Alegría?

Nuestra querida Cynthia Rodríguez realizó un importante anuncio esta mañana durante la transmisión de Venga la Alegría, pues la bellísima conductora se tomará unas largas vacaciones para recargarse de energía.

¡Así de bien inició la semana este equipo en el Sin Palabras!

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo nuestra presentadora.

La coahuilense pidió que se den muchas caídas en su honor y que el Favorito continúe ganando el Sin Palabras.

“Les encargo que alguien se caiga durante este tiempo... el Favorito tiene que seguir ganando”, expresó entre risas.

¡Te extrañaremos mucho Cynthia Rodríguez!

Cynthia Rodríguez confesó que quiere pasar más tiempo con su pareja, por lo que no sería ninguna sorpresa que regresen “tres” de vuelta a Venga la Alegría.

“Les prometo que haré algunas videollamadas para que me respondan. Lo que vean en mis redes sociales y lo que vean en TV Azteca esa es la verdad. Les estaremos contando todo lo que pasa con mi carrera desde hace 17 años”, dijo.

Sobre la próxima celebración de los 20 años de La Academia, nuestra bella conductora dijo.

“Me duele perderme el proyecto de La Academia, que lo deseaba hacer con todo mi corazón, pero lamentablemente estoy de vacaciones. Aquí nos veremos y les contaré cómo me fue en mis vacaciones”, concluyó.

Todos nuestros conductores le desearon la mejor de las suertes a Cynthia, aunque no pudieron evitar despedirla al grito de "¡Que regresen tres, que regresen tres!”, haciendo referencia a un posible encargo a la cigüeña.

¡Le deseamos el mejor de los éxitos en sus vacaciones a nuestra querida y siempre talentosa Cynthia Rodríguez!

