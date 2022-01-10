FOTOS | Tras rehabilitación Demi Lovato se tatúa araña en la cabeza.

Demi Lovato cerró el 2021 dando mucho de que hablar después de aparecer en sus redes sociales con la cabeza rapada, lo que dio pie a que corriera con más fuerza que la joven cantante y actriz se encontraba en un centro de rehabilitación.

Cabe recordar que en 2018 la joven sufrió una sobredosis que estuvo a punto de terminar con la vida de la controvertida cantante.

De acuerdo con la propia Demi Lovato sufrió tres derrames cerebrales y un ataque al corazón después de una sobredosis de drogas: “Mis médicos dijeron que tenía otros cinco a diez minutos”.

Luego del complicado momento que vivió y que estuvo a punto de mandarla a la tumba, Demi Lovato decidió tomar las riendas de su vida e ingresó a un centro de rehabilitación lejos de casa, en Utah.

Una persona cercana a ella, de quien no se supo su nombre, Demi Lovato decidió por voluntad propia desintoxicar su cuerpo y tomar la oportunidad que la vida le dio para comprometerse consigo misma y salir del complicado episodio que vivió.

A tres años de aquel amargo episodio, Demi Lovato está de regreso en casa y nada mejor que recordar el momento con un tremendo tatuaje.

Fue a través de sus redes sociales que Demi Lovato compartió el tatuaje que se hizo en la cabeza inspirada en la Abuela Araña y explicó: “Fue la Abuela Araña quien nos enseño muchas cosas. Nos enseñó sobre la alfarería y el tejido. Nos enseñó sobre el fuego, la luz y la obscuridad. Nos enseño a todos que estamos conectados en la telaraña, cada uno de nosotros tiene su propio lugar en este mundo”.

El tatuaje de Demi Lovato ha sido ovacionado por millones de personas, sin embargo, muchos otros se han cuestionado si ese tatuaje en realidad es una verdadera muestra de que está bien.

