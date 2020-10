Demi Lovato asegura tener contacto con extraterrestres y compartió evidencia de sus avistamientos. En FOTOS te platicamos.

Nuestra querida Demi Lovato no sale de una cuando ya está en otra. ¿Ahora qué pasó? Después de todo el escándalo de su boda fallida, ahora sorprendió nuevamente a todos con una declaración muy fuerte que a muchos les puede parecer absurda, pero a muchos otros muy interesante. ¿Quieres saber de qué estamos hablando? Sigue leyendo y viendo la galería...

A través de su cuenta de Instagram, hizo una publicación en la que cuenta su experiencia de avistamientos y contacto con extraterrestres. ¡¿Kha?! Así como lo lees. Ay Demi, ¡seguro fue un sueño y ya! ¿O no?

Demi compartió evidencia en sus redes sociales en las que dijo: “Estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas, en el cielo del desierto, que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato”. Dijo la cantante. “Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos, tanto en el cielo como a metros de mí". Continuó diciendo Demi. ¡Qué miedo!

A Lovato no le importaron las burlas que miles de cibernautas le hicieron, pues ella está totalmente convencida de haber visto y haberse comunicado con extraterretres. ¿Será que ya la perdimos? ¿Será que le creemos?

De igual manera, quiere animar a sus seguidores a unirse a “la verdad sobre la vida extraterrestre”. La actriz y cantante continuó diciendo: “Este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros Gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos que destruyen nuestro planeta”. ¡Wow! Suena muy complejo, ¡y ella muy segura!

Sus fans de hueso colorado no la juzgaron, al contrario, están preocupados por ella, por su salud. Recordemos que hace unas semanas terminó su compromiso con Max Ehrich y anteriormente ha sufrido desórdenes alimenticios y problemas de drogadicción y depresión; ¡incluso en 2018 estuvo a punto de morir por una sobredosis! Así que algunos piensan que puede estar afectada por su reciente decepción amorosa.

Demi Lovato terminó su publicación recomendando a sus seguidores a que prueben contactarse con los alienígenas utilizando aplicaciones móviles. Ustedes qué opinan, ¿estará dicendo la verdad?