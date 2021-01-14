Mira el sorprendente cambio físico de Salime Sadek, participante de MasterChef México. (FOTOS)

MasterChef nos ha permitido conocer a cada uno de los participantes que semana con semana nos entregan lo mejor de sí en los retos culinarios más difíciles de la televisión mexicana.

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Al paso del tiempo, los televidentes han podido apreciar los avances en la cocina más famosa de México, principalmente el de Salime Sadek, que es una cocinera que ha destacado en todos los aspectos, ya que ha sorprendido con el talento que posee en el arte culinario.

Sin embargo, en días recientes, Salime Sadek ha causado todo tipo de asombro, ya que la originaria de Campeche es considerada una de las cocineras más sexy y hermosas, especialmente con su cambio radical de look.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cocinera demostró que no siempre fue rubia pues constantemente en las redes sociales demuestra sus diferentes cambios de looks, pues se muestra con una larga cabellera en un tono oscuro que ha dejado sin palabras a más de uno de sus miles de fans en la famosa plataforma digital.

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Y es que en cada capítulo, Salime Sadek se ha convertido en el centro de comentarios por los

televidentes, es que tiene la peculiaridad de cocinar con tacones y el glamour en su máximo esplendor, que sin duda ha logrado conquistar a más de uno.