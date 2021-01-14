La gran amistad entre estos dos atletas de Exatlón que ha causado sensación en redes sociales.

Exatlón ha dejado impresionantes competencias, momentos llenos de adrenalina, polémicas deportivas y grandes amistades entre los atletas que han sido parte de alguna de sus cuatro temporadas.

Muestra de esas buenas relaciones que se forman entre los participantes de Exatlón, es la que se ha afianzado entre los clavadistas Carolina Mendoza y Jahir Ocampo, quienes han sido parte del programa en diferentes ocasiones.

Si bien, ambos atletas comparten diciplina deportiva, el haber estado ambos en el reality deportivo más extremo los unió más, ya que lograron entenderse por otras visiones diferentes a las competencias deportivas a las que siempre han estado acostumbrados.

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Aunque se llevan muy bien y han dado muestra de su amistad en redes sociales, su relación tan cercana no deja de sorprender a sus admiradores, quienes terminan por aplaudir lo bien que se llevan.

Como muestra del gran cariño que se tienen, se puede tomar en cuenta uno de los más recientes mensajes que le dedicó Caro Mendoza a Jahir Ocampo por su cumpleaños.

Las emotivas palabras de la atleta que salió hace poco de Exatlón: Titanes vs Héroes fueron publicadas en su perfil de Instagram, donde además compartió una divertida foto junto a su amigo.

“¡Hoy es cumpleaños de uno de mis ejemplos más importantes! Gracias por todo negrito, sigue siendo tan increíble como siempre y sigue transmitiendo toda esa energía positiva que te caracteriza te amo”, escribió la clavadista.

Con esto, queda más que claro que entre Caro Mendoza y Jahir Ocampo, quien participó en la segunda temporada de Exatlón, hay una relación más allá de lo deportivo.

Sin duda, los fanáticos del programa y los admiradores de ambos atletas están más que felices de confirmar una vez más que tienen una amistad que supera cualquier expectativa.

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