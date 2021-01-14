Única y poderosa: Mati Álvarez se convierte en la primera atleta en llegar a 200 victorias en Exatlón.

Mati Álvarez se convirtió en una de las atletas más valiosas de todas las temporadas de Exatlón, pues dejó ver su fuerza, temple, buena puntería y otras habilidades deportivas desde el día uno.

La poblana también conquistó las playas de República Dominicana con su liderazgo y compañerismo, valores que la hicieron acreedora de múltiples admiradores mexicanos.

Por si fuera poco, nuestra talentosa atleta cautivó a los televidentes desde su primer día en las tierras más demandantes de la televisión, pues pasó cada uno de los circuitos como una verdadera triunfadora.

El esfuerzo por fin rindió frutos, ya que Mati Álvarez se convirtió en la primera atleta en llegar a las 200 victorias en Exatlón.

Los días de entrenamiento, la buena alimentación y la constancia también fueron factores clave para que ‘Silver Force’ rompiera este nuevo récord en su vida profesional.

Recordemos que, la poblana, realizó su debut en el equipo de Famosos en la tercera temporada de Exatlón, donde se llevó el primer lugar tras una intensa edición llena de pruebas, obstáculos y mucho entrenamiento.

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La campeona no se dio por vencida, pues peleó hasta el último momento con grandiosas atletas como Casandra Ascencio, Jazmín Hernández, Marysol Cortés, Michell Tanori y muchas otras participantes.

En otros temas, Mati regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para demostrar su verdadero poder y reinventarse como atleta. Y es que, la poblana, rompió el récord de las 200 victorias inspirando a millones de niñas en casa.

Los fanáticos también felicitaron a Mati Álvarez por este reciente triunfo: “Vamos por más victorias”, “Ella es la mejor de todas” y “Es una atleta excepcional”, escribieron los fanáticos en las redes sociales.

A pesar de los problemas que se viven el equipo de Titanes, Álvarez tiene todo lo necesario para coronarse como campeona una vez más.

Debemos recordar, que la mexicana ha tenido algunos días malos en Exatlón, donde se ha mostrado como una chica vulnerable ante millones de televidentes en casa.

Pese a todo, Mati Álvarez sabe afrontar sus problemas con fuerza, valor, liderazgo y la cabeza en alto. No cabe duda que nos esperan grandiosos espectáculos y muchos otros triunfos que celebrar.

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