Jesse & Joy revelan colaboración con el hermano de Miley Cyrus

El pasado viernes 23 de octubre de 2026, el hermano menor de Miley Cyrus, Braison Cyrus, sorprendió al presentar su nuevo material llamado ‘Machu Picchu’, el cual es en colaboración con Jesse & Joy.

El tema ha causado mucha sensación entre los fans, la canción hace referencia al tema de la conocida ciudad peruana, la cual también es parte del crecimiento del músico en su carrera profesional.

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La nueva producción fue anunciada en las redes sociales del cantante, donde reveló su emoción por tener la oportunidad de trabajar con Jesse & Joy, siendo una fusión entre dos estilos de música completamente diferentes.

Jesse & Joy estrenan colaboración en medio de la polémica que viven

La colaboración ha sido una noticia muy sorprendente para los fans, pues llega en una etapa de transformación para Jesse & Joy, pues han tomado la decisión de llevar sus caminos de forma separada.

Por su parte, Jesse Huerta se encuentra centrado en su proyecto llamado Jesse and The Supernovas, mientras que Joy va a seguir trabajando en Jesse & Joy, pensando en los conciertos que vienen para lo que resta del 2026 y el próximo 2027.

Recordemos que, Jesse Huerta había mencionado que iba a hacer una pausa a su trabajo en Jesse & Joy, esto con el objetivo de impulsar su proyecto y poder pasar más tiempo con sus seres queridos.

Como parte de su nuevo proyecto, ya lanzó su primer sencillo ‘Interestelar’, el cual salió al público el pasado 21 de octubre, donde presenta un nuevo estilo de música que es propio, pero sin dejar de lado lo que ha hecho en su carrera con Jesse & Joy.

Joy va a seguir con Jesse & Joy, pues ya tiene fechas confirmadas para Toluca, Ciudad de México, Querétaro, Puebla y Veracruz.

