TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a vivir una noche totalmente ochentera con la banda que revive los grandes éxitos del pop y rock de los 80’s.

Este 28 de Noviembre, la Arena Ciudad de México se va a encender para vivir una noche de pura música, nostalgia y mucho baile con el concierto de MATUTE.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.