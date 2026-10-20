¿Tus camisetas tienen manchas amarillas en las axilas? El truco para eliminarlas al lavar la ropa

El lavado de la ropa es algo fundamental y que debe hacerse con frecuencia para poder dejarlas totalmente reluciente y en donde cada una tendrá su manera y su forma de quitar las manchas. Pero, el gran problema para muchas personas es que aquellos que les aparecen manchas amarillas en las axilas y que si no se eliminan con facilidad, luego serán difíciles de remover. Por este motivo, es que hay un truco casero que te permitirá eliminarlas con facilidad.

¿A quién no le ha pasado que alguna vez ha notado que aparecen manchas en las axilas? Y esto es un gran problema y que no distingue de género, y se agrava más cuando se trata de una ropa blanca, ya que al secarse, esa mancha quedará reflejada y será difícil de eliminar, por más que hagamos muchos lavados, se nos dificultará dejar esas prendas totalmente relucientes y por más productos químicos que usemos, seguirán presentes.

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Por qué aparecen las manchas en las axilas

Las manchas amarillas en la ropa debajo de las axilas es porque puede darse a diversas causas, entre ellas por una reacción química entre las proteínas y sales del sudor, como así también los ingredientes del desodorante y antitranspirantes. Esto, se verá reflejado aún más en las prendas de color blanco y que eliminarlas será bastante complejo, pero hay un truco realmente efectivo que las dejarás relucientes.

El truco para eliminar las manchas amarillas de las axilas

El mejor truco para poder eliminar las manchas amarillas debajo de las axilas de la ropa es usando detergente líquido y es que lo único que tendrás que hacer es aplicar unas gotas sobre la zona afectada, extenderlo con la yema del dedo o un paño limpio y dejarlo reposar el tiempo que indique el empaque. En aquellas prendas de algodón resistente, debes frotar suavemente con un cepillo de dientes limpio de cerdas suaves.

Por otro lado, en caso de que este truco no haya funcionado, lo que recomiendan los especialistas es crear una mezcla de bicarbonato de sodio y agua y se aplicará directamente sobre las zonas afectadas y dejar reposar unos minutos antes de lavar la prenda en la lavadora, y verás cómo queda reluciente.