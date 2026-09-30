Cómo quitar el olor a gato de la ropa con remedios caseros

La limpieza es fundamental para que nuestro hogar, nuestra ropa y los utensilios que utilizamos a diario no terminen afectando a nuestra salud. Es por eso que los profesionales de la salud remarcan que no basta con lavarnos bien las manos, sino que la higiene de todo lo que nos rodea es fundamental.

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En este marco, las personas que conviven a diario con mascotas de seguro tienen que realizar un esfuerzo doble al del resto de las personas para lograr una limpieza más a fondo en sus casas. No solo los pelos que perros y gatos dejan por los suelos, sino que algunos malos hábitos de estos animales pueden traernos serias consecuencias.

Olor a gato en la ropa

En este marco, quienes tienen gastos como mascotas posiblemente se han tenido que enfrentar al olor de su orina en algunos rincones de la casa o incluso en su ropa. Esto se debe a que el olor de estos felinos y de su orina penetra y perdura en las prendas que vestimos debido a la presencia de ácido úrico que se incrusta en las fibras textiles y se reactivan con la humedad o el calor.

Debido a su estructura química, un simple lavado solo elimina los componentes superficiales, por lo que se hace necesario el uso de limpiadores enzimáticos u otras estrategias para descomponer permanentemente el ácido úrico atrapado en la tela.

Dile adiós al olor a gato en la ropa

Sabiendo a qué se debe que el olor a gato y de su orina parezcan inseparables de nuestra ropa, es muy útil saber que existen algunos ingredientes de cocina que tienen la capacidad de neutralizar ciertos aromas. El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son los aliados principales.

El primero se utiliza añadiendo media taza junto con el detergente en la lavadora para absorber las fragancias indeseadas, mientras que el vinagre blanco se coloca en el compartimento del suavizante para neutralizar la peste en la etapa de enjuague.

De forma complementaria, el jugo de limón diluido en agua o una pizca de sal pueden servir como apoyo fresco, aunque deben emplearse con precaución en ropa oscura o delicada. Además, para garantizar mejores resultados, es importante sacudir y retirar el pelo acumulado de las telas antes de lavarlas, además de tratar las manchas difíciles de forma previa.

Finalmente, se recomienda tender la ropa hasta que se seque por completo en un espacio ventilado, ya que guardar prendas húmedas puede generar nuevos malos olores.