7 diseños de uñas con efecto carey que serán tendencia en este otoño 2026

La llegada del otoño 2026 es la oportunidad perfecta para probar nuevos estilos y apostar por tendencias que combinen con los paisajes. Y en el caso del manicure, una alternativa infalible para lucir manos preciosas en cualquier ocasión, son los diseños de uñas con efecto carey, que fusionan capas irregulares de tonalidades marrones, anaranjadas, ámbar y doradas, pero que permiten experimentar para acabados originales.

Uñas para otoño 206: 7 diseños tipo carey que se ven originales y bonitas

Manicure ovalado con carey y dorado . Si no eres fan de los diseños puntiagudos, pero tampoco quieres llevarlas cortas, prueba con las uñas ovaladas que embellecen las manos sin ser exageradas . Pide a tu "nail artist" que te haga un carey clásico , solo agrega algunas líneas en color dorado para darle luminosidad a la piel.



. Si no eres fan de los diseños puntiagudos, pero tampoco quieres llevarlas cortas, prueba con . Pide a tu "nail artist" que te haga un , solo agrega algunas líneas en color dorado para darle luminosidad a la piel. Uñas con diseño francés renovado. Entre las ventajas principales de la punta francesa, es que se trata de una técnica fácil de adaptar a otras tendencias en manicure. Por ejemplo, cambiar la clásica punta blanca por un efecto carey que contraste con el nude de la base y se vea muy bonito.



7 diseños de uñas estilo carey que son tendencia en 2026|Pinterest

Diseños de uñas carey con estrellas . En caso de que prefieras los diseños de uñas creativos y que eleven tus looks



. En caso de que prefieras los Manicure con técnica carey y hojuelas de oro . Para un manicure sofisticado y que puedas usar en cualquier lugar sin perder el estilo, está la opción de hacer un carey clásico en uñas cortas bien delineadas . El secreto para que no quede aburrido este otoño 2026, consiste en poner un poco de hojuelas de oro para dar brillo y textura.



. Para . El secreto para que no quede aburrido este otoño 2026, consiste en poner un poco de hojuelas de oro para dar brillo y textura. Uñas de polka dot con base carey. Entre las tendencias en diseños de uñas que están causando sensación



7 diseños de uñas estilo carey que son tendencia en 2026|Pinterest

Manicure francés atrevido con carey . Otra de las mejores ideas para transformar un manicure francés en la apuesta perfecta para el otoño 2026, es hacer una combinación de carey con blanco . Aquí en lugar de que la base sea clara, será con los patrones irregulares de esta técnica, mientras que la punta lleva el blanco tan distintivo.



. Otra . Aquí en lugar de que la base sea clara, será con los patrones irregulares de esta técnica, mientras que la punta lleva el blanco tan distintivo. Uñas almendradas con efecto carey elegante. Para lograr el equilibrio perfecto entre elegancia y estilo, nada como los diseños de uñas almendradas, que estilizan las manos y les favorecen a todas. En el color, pide a tu manicurista un carey bien trazado y culmina con una capa de brillo transparente.

