5 ideas de cortes bob con flequillo para rejuvenecer el rostro después de los 50
Si estás pensando en renovar tu imagen y quieres un look que te quite años de encima, los cortes bob que tienen fleco son perfectos para verte radiante.
El pelo corto es una de las mejores opciones para conseguir un look jovial y muy favorecedor, en especial cuando se trata de estilos que enmarcan las facciones de forma sutil. Y para conseguir una imagen resplandeciente, los cortes bob con fleco se ven espectaculares y están entre las principales tendencias de belleza este 2026 para mujeres a partir de los 50 años.
Cortes de pelo que rejuvenecen: 5 estilos de bob con fleco que te quitan años y lucen preciosos
- Bob francés con flequillo ligero. Uno de los aspectos que hacen de los cortes bob tan atractivos, es que son sumamente versátiles y existen diferentes variaciones. Por ejemplo, una opción de bajo mantenimiento es el estilo francés que llega a la mandíbula con caída liviana y cuando se fusiona con un fleco de cortina, suavizan las líneas de expresión y le dan sutileza al rostro después de los 50 años, según un artículo de Harpers Bazaar UK.
Cortes bob en capas con fleco de lado. Si quieres lucir una melena mini, pero sin tener que renunciar al volumen, apuesta por un bob que tenga capas en cortes estratégicos que rejuvenecen. Estas estructuras evitan que la imagen se vea plana y crean una sensación de mayor densidad. Para la parte del fleco, uno de lado ayuda a disimular las líneas de expresión.
- Bob largo con flequillo abierto. Contrario a lo que muchas personas piensan, los cortes bob no son solamente rectos y muy chiquitos, sino que también puede fusionarse la forma característica con una cabellera a la altura de los hombros. Todo gracias a que en mujeres a mayores de 50 años, el "lob" suaviza las facciones y cuando se complementa con un fleco abierto. Además, el portal especializado Belle Hair Amour menciona que hace que la mirada y pómulos se vean rejuvenecidos.
Cortes bob rectos con flequillo degrafilado. Si eres de las que prefieren lo clásico solo que sin caer en lo aburrido, los cortes de pelo tipo bob recto son una excelente alternativa para quitarte años de encima solo con un buen peinado. La silueta se ve muy elegante por su simetría y es por esto que al combinar con un fleco degrafilado, crean movimiento y un aire moderno llamativo.
- Bob rizado con fleco largo. Las melenas rizadas también pueden llevarse con el bob y basta con aprender a manejar la textura para que los peinados se vean bien. Prueba con un diseño mediano que permita a las ondas adquirir su forma original y define al peinar, tal como indican las recomendaciones de Perfect Looks. El secreto en estos cortes de pelo para mujeres de más de 50 años que quieren rejuvenecer, consiste simplemente en añadir un flequillo largo que resalte las facciones y disimule cualquier línea de expresión.