5 ideas de cortes bob con flequillo para rejuvenecer el rostro después de los 50

El pelo corto es una de las mejores opciones para conseguir un look jovial y muy favorecedor, en especial cuando se trata de estilos que enmarcan las facciones de forma sutil. Y para conseguir una imagen resplandeciente, los cortes bob con fleco se ven espectaculares y están entre las principales tendencias de belleza este 2026 para mujeres a partir de los 50 años.

Cortes de pelo que rejuvenecen: 5 estilos de bob con fleco que te quitan años y lucen preciosos