Cómo activar el modo Bluey en mi WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajerías más utilizadas y te permite poder personalizarla a tu gusto para que luzca de la mejor manera. En este caso te vamos a contar cómo puedes activar el modo Bluey.

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Es importante aclarar que para activar el modo Bluey se deben hacer ajustes por medio de la aplicación debido a que no hay una función oficial, pero no debes instalar aplicaciones externas que pongan en riesgo tu privacidad.

¿Cómo activar el modo Bluey en WhatsApp?

Para personalizar tu WhatsApp deberás cambiar el fondo de la conversación, el color de las burbujas de chat y también el diseño del teclado por medio de la utilización de imágenes relacionadas con Bluey.

Descarga las imágenes de Bluey

El primer paso es poder buscar y guardar en la galería de tu dispositivo las imágenes que prefieras de la serie. Para ello debes tener en cuenta lo siguiente:



Imagen vertical: Se utilizará para el fondo de pantalla de tus chats.

Imagen horizontal: Servirá para el fondo de tu teclado.

Cambia el fondo y el color de los chats

El siguiente paso es poder sacar provecho de las opciones que ya tiene incorporadas WhatsApp para poder tener el estilo de Bluey. Ante esto debes seguir los siguientes pasos;

Usa al personaje de Bluey para crear manualidades para niños. |(ESPECIAL/Pánadería)

Abre la aplicación móvil de WhatsApp.

Ve a Ajustes (en Android, toca los tres puntos arriba a la derecha; en iOS, ve directamente a Configuración).

Ingresa a la sección de Apariencia (o Chats según tu versión).

Selecciona Estilo predeterminado del chat y luego Fondo del chat.

Pulsa en Seleccionar desde Fotos (o Cambiar), elige la imagen vertical de Bluey que descargaste y guarda los cambios.

En el caso de que lo desees puedes abrir el menú de Estilo predeterminado para buscar la opción Burbuja de chat o color de chat y seleccionar un tono azul que se vincule con la paleta de colores de Bluey.

Personaliza tu teclado con Bluey

Para complementar el modo Bluey, cambia el aspecto de tu teclado (asumiendo que utilizas el teclado predeterminado de Google, Gboard, o similar):

Lo que deberás hacer es ingresar a alguna conversación de WhatsApp y tocar el campo de texto para obtener el teclado. Luego dirígete al apartado de Tema y selecciona Mis temas (el botón con el símbolo "+").

Selecciona la fotografía horizontal de Bluey que guardaste previamente. Después ajusta el recuadro, calibra el brillo para que puedas comprender las letras y presiona Listo y Aplicar.