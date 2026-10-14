5 personajes de Bluey para colorear e imprimir
¡Descarga y diviértete en casa! Te presentamos 5 personajes de Bluey para colorear e imprimir totalmente gratis. Encuentra a Bluey, Bingo y sus amigos
Si tus hijos o alumnos son fanáticos de las aventuras de la familia Heeler de Bluey, los dibujos temáticos son la herramienta perfecta para entretenerlos mientras estimulan su motricidad fina y creatividad.
La exitosa serie animada no solo divierte, sino que enseña valiosas lecciones sobre el juego imaginativo. Para ayudarte a organizar una tarde de arte sin complicaciones, hemos seleccionado a los 5 personajes de Bluey para colorear e imprimir más queridos por los niños.
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Los 5 personajes más populares de Bluey para colorear
- Bluey Heeler
La gran protagonista de la serie no puede faltar en tu colección. Bluey es una cachorra de Pastor Ganadero Australiano (Blue Heeler) de seis años, llena de energía, curiosidad y una imaginación desbordante. Ideal para practicar el uso de diferentes tonalidades de azul y detalles en gris o beige para sus manchas.
- Bingo Heeler
La adorable hermana menor de Bluey, Bingo, tiene cuatro años y es una cachorra de color naranja. Es un poco más tranquila que su hermana, pero igual de juguetona, y le encantan los insectos y los peluches.
- Bandit Heeler
El papá favorito de la televisión. Bandit es un arqueólogo experto en inventar juegos caóticos y divertidos para sus hijas. Su diseño comparte la paleta de colores, pero con un aspecto más robusto y manchas distintas.
- Chilli Heeler
La mamá de la familia, Chilli, trabaja en seguridad aeroportuaria y es el balance perfecto entre la diversión y la paciencia en el hogar. Al igual que Bingo, es una Red Heeler, lo que la hace un personaje muy tierno para pintar.
- Muffin Heeler
Para darle un toque extra de diversión a las plantillas, la prima Muffin es una opción infaltable. Es una cachorra de color gris conocida por su personalidad ruidosa, caótica y sumamente divertida.
Para que los dibujos queden idénticos a los de la televisión, puedes compartirles una pequeña guía de referencia a los niños antes de empezar a pintar, en donde indiques de qué colores van los diferentes personajes.