Si tus hijos o alumnos son fanáticos de las aventuras de la familia Heeler de Bluey, los dibujos temáticos son la herramienta perfecta para entretenerlos mientras estimulan su motricidad fina y creatividad.

La exitosa serie animada no solo divierte, sino que enseña valiosas lecciones sobre el juego imaginativo. Para ayudarte a organizar una tarde de arte sin complicaciones, hemos seleccionado a los 5 personajes de Bluey para colorear e imprimir más queridos por los niños.

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Los 5 personajes más populares de Bluey para colorear

Bluey Heeler

La gran protagonista de la serie no puede faltar en tu colección. Bluey es una cachorra de Pastor Ganadero Australiano (Blue Heeler) de seis años, llena de energía, curiosidad y una imaginación desbordante. Ideal para practicar el uso de diferentes tonalidades de azul y detalles en gris o beige para sus manchas.

Personajes de Bluey para colorear e imprimir|Pinterest

Bingo Heeler

La adorable hermana menor de Bluey, Bingo, tiene cuatro años y es una cachorra de color naranja. Es un poco más tranquila que su hermana, pero igual de juguetona, y le encantan los insectos y los peluches.

Bingo Heeler|Pinterest

Bandit Heeler

El papá favorito de la televisión. Bandit es un arqueólogo experto en inventar juegos caóticos y divertidos para sus hijas. Su diseño comparte la paleta de colores, pero con un aspecto más robusto y manchas distintas.

Bandit Heeler|Pinterest

Chilli Heeler

La mamá de la familia, Chilli, trabaja en seguridad aeroportuaria y es el balance perfecto entre la diversión y la paciencia en el hogar. Al igual que Bingo, es una Red Heeler, lo que la hace un personaje muy tierno para pintar.

Chilli Heeler|Pinterest

Muffin Heeler

Para darle un toque extra de diversión a las plantillas, la prima Muffin es una opción infaltable. Es una cachorra de color gris conocida por su personalidad ruidosa, caótica y sumamente divertida.

Muffin Heeler|Pinterest

Para que los dibujos queden idénticos a los de la televisión, puedes compartirles una pequeña guía de referencia a los niños antes de empezar a pintar, en donde indiques de qué colores van los diferentes personajes.

