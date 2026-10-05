Cómo usar las tijeras pequeñas para maquillar la ceja y destacar la mirada después de los 50

Si buscas una forma sencilla de renovar tu mirada sin cambiar por completo tu rutina de maquillaje, las tijeras pequeñas para cejas pueden convertirse en una herramienta clave. Al recortar únicamente los pelitos más largos y desordenados, puedes conseguir una forma más limpia y facilitar que el maquillaje se integre mejor. La clave está en no cortar de más y respetar la estructura natural de la ceja. Si quieres complementar este paso, también puedes conocer cómo usar el perfilador para cejas y conseguir una mirada profunda al instante .

De acuerdo con Woman, después de los 50 años es importante prestar especial atención a la forma de las cejas para conseguir un efecto visual más elevado en la mirada. Por eso, más que buscar unas cejas perfectamente iguales, conviene trabajar el vello con pequeños retoques que ayuden a mantener una apariencia natural y favorecedora.

Paso a paso para usar las tijeras pequeñas en las cejas

Antes de comenzar, recuerda que las tijeras no sustituyen a las pinzas ni al maquillaje. Su función principal es recortar los pelitos que sobresalen y controlar el largo, especialmente cuando algunos crecen hacia arriba o rompen la forma que quieres conseguir.

1. Cepilla las cejas hacia arriba

Antes de tomar las tijeras, utiliza un cepillo limpio para peinar todos los pelitos hacia arriba. Este movimiento permite observar cuáles sobresalen realmente de la forma natural de la ceja.

No cortes los pelos que forman parte de la estructura, ya que después podrían quedar espacios o una ceja demasiado fina.

El primer paso para maquillar las cejas es peinarlas con cuidado.|(Especial/Canva)

2. Recorta solamente los pelitos más largos

Con las tijeras pequeñas, realiza cortes muy ligeros en los extremos que sobresalen de la línea de la ceja. Lo ideal es hacer pequeños recortes en lugar de cortar varios pelos de una sola vez.

Trabaja con paciencia y revisa el resultado después de cada corte. Así evitarás reducir demasiado el volumen, algo especialmente importante cuando el vello de las cejas se vuelve más fino con el paso de los años.

Mantener el arco en las cejas es indispensable para destacar la mirada.|(Especial)

3. Define el arco sin exagerarlo

Una vez recortados los pelitos más largos, vuelve a cepillar la ceja y observa el arco. El objetivo no es crear una curva muy marcada, sino ordenar el crecimiento para que la mirada se vea más despejada.

Puedes combinar este paso con un perfilador o lápiz de cejas para rellenar pequeños espacios y dar mayor definición. Al igual que sucede con otros detalles de belleza, un resultado equilibrado suele favorecer más que una forma demasiado estructurada.

Dale simetría a las cejas.|(Especial/Pinterest)

Por ejemplo, si además de cuidar tus cejas buscas completar tu look, puedes inspirarte en otras tendencias de belleza como estos diseños de uñas con plastigel que recorren México para conseguir una imagen cuidada de pies a cabeza.

4. Peina nuevamente y revisa la simetría

Después de utilizar las tijeras, cepilla las cejas siguiendo la dirección natural del pelo. Este paso permite comprobar si todavía queda algún vello demasiado largo y ayuda a integrar mejor la forma.

Evita intentar conseguir una simetría perfecta, porque las cejas naturales no son idénticas y forzar su forma puede hacer que el resultado se vea artificial.

5. Maquilla con trazos ligeros

Cuando la forma ya está limpia, puedes utilizar un lápiz, sombra o perfilador para rellenar únicamente las zonas donde falte densidad. Realiza trazos pequeños que imiten el crecimiento del pelo, sobre todo en la parte frontal.

Después, cepilla nuevamente para difuminar el producto y conseguir un acabado más suave. Si lo deseas, un gel transparente puede ayudar a mantener los pelitos en su sitio.

Maquilla las cejas con trazos ligeros.|(Especial/Pinterest)

¿Cómo conseguir una mirada más elevada después de los 50?

Según las recomendaciones recogidas por Woman, la forma en la que se trabajan las cejas puede influir en la expresión del rostro, por lo que después de los 50 conviene evitar diseños demasiado rígidos o recargados.

Así, utilizar unas tijeras pequeñas para controlar únicamente los pelitos más largos, cepillar la ceja hacia arriba y añadir maquillaje de manera sutil puede convertirse en un pequeño cambio capaz de destacar la mirada, mantener una apariencia natural y conseguir un acabado elegante sin necesidad de transformar por completo las cejas.