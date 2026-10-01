Las manicuras con volumen han ganado lugar entre las opciones de nail art gracias a productos que permiten moldear pequeñas figuras sobre la superficie. Es por ello que en este artículo traemos para ti estos 6 diseños de uñas con plastigel, la nueva tendencia que recorre México. También puedes optar por estos 8 modelos bonitos para señoras que se ven bien en pieles maduras.

El plastigel, también conocido como gel plastilina, tiene una consistencia espesa que facilita la creación de relieves y formas antes de pasar por la lámpara UV o LED. A diferencia de un esmalte convencional, este producto permite trabajar una pieza con espátula, pincel o herramientas específicas antes de endurecerla con luz. Mientras que estos 8 diseños de uñas para señoras con medida del número 2 se ven elegantes y las podría usar cualquiera.

6 diseños de uñas con plastigel, la nueva tendencia que recorre México|IA

Los 6 diseños de uñas con plastigel

1. Flores pequeñas: Las flores son una de las opciones más sencillas para aprovechar la textura moldeable. Se pueden formar pétalos individuales y colocar una pieza central en otro tono para marcar el relieve.

2. Flores sobre base francesa: Otra alternativa combina una base tipo francesa con pequeños pétalos en una o dos zonas de cada mano.

3. Moños en tonos pastel: Los lazos o moños aprovechan el material para crear una figura reconocible con pocos elementos. Se pueden utilizar para esculpir flores, moños, texturas y otras figuras tridimensionales.

4. Frutas: Fresas, cerezas, limones o pequeñas frutas se pueden convertir en aplicaciones con volumen cuando se combinan distintos tonos.

5. Texturas y líneas en relieve: Para una opción menos recargada, el material puede formar líneas curvas, ondas, figuras geométricas o pequeñas áreas texturizadas. Los productos especializados para esta técnica señalan que la consistencia espesa permite trabajar efectos de textura y relieves antes del curado con lámpara LED.

6. Personajes y detalles con perlas: Quienes buscan una propuesta más elaborada pueden utilizar figuras de personajes y complementar el relieve con cristales, perlas o elementos metálicos.