Los cortes de cabello que favorecen de los 40 a los 60 años

Si buscas renovar tu look este otoño-invierno, los peluqueros apuestan por cortes con capas sutiles, volumen y un movimiento muy natural que se adaptan a la textura de cada cabello. Lo mejor de las tendencias de esta temporada es su gran versatilidad: son estilos pensados para enmarcar el rostro y restar años sin necesidad de recurrir a transformaciones drásticas, resultando igual de favorecedores a los 40 que a los 60 años.

Desde alternativas para cabello corto o versiones para pelo largo, existe una opción perfecta para cada tipo de rostro. Descubre cómo sanear tus puntas, aportar ligereza a tu melena y refrescar tu imagen con las propuestas estrella que dominarán la temporada.

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¿Cómo cuidar el cabello en otoño?

Para cuidar el cabello en otoño, sanear las puntas es esencial para recuperar densidad. Hidrata la fibra capilar semanalmente con mascarillas o aceites para combatir la resequedad por el frío. Para la caída estacional, aplica masajes en el cuero cabelludo y utiliza champús fortificantes. Protege siempre el pelo con un protector térmico si usas secador para peinar tus capas y lávalo con agua templada para mantener su brillo natural.

¿Cuáles son los cortes de cabello que serán tendencia en otoño?

Estos son 5 de los cortes de cabello en tendencia para este otoño-invierno, seleccionados según las recomendaciones de los estilistas para aportar volumen, movimiento y favorecer el rostro desde los 40 hasta los 60 años.

Soft Mullet

Una versión suave y delicada del mullet clásico. Lleva un degradado discreto en los laterales, volumen alrededor del rostro y algo más de longitud en la nuca. Es ideal para potenciar la textura natural de cabellos ondulados o rizados.

Bixie largo y texturizado

El punto intermedio perfecto entre el pixie y el bob. Al llevarse un poco más largo y con textura, otorga la ligereza de un corte corto pero con la libertad suficiente para peinarlo hacia atrás o moverlo según la ocasión.

Flippy Bob

Una interpretación noventera del bob que incorpora capas muy sutiles y superficiales en la zona superior. Esta estructura favorece las puntas ya que permite que se peinen ligeramente hacia arriba, aportando un toque fresco y dinámico.

Clavicut

El corte midi por excelencia a la altura de la clavícula. Es una opción sumamente versátil que se adapta a cualquier tipo de rostro; en melenas finas se recomienda mantener una base recta e íntegra para conservar la sensación de densidad.

Midi Shag

Un corte a media melena cargado de personalidad gracias a sus capas más cortas y desestructuradas. Concentra el volumen y el movimiento en la parte superior y alrededor de la cara, resultando ideal para rejuvenecer facciones y resaltar ondas naturales.