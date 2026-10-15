5 peinados fáciles para un disfraz de bruja en Halloween
¡Completa tu look de Halloween! Inspírate con estos 5 peinados fáciles para un disfraz de bruja en Halloween. Desde ondas despeinadas hasta trenzas góticas
Para que lo logres en pocos minutos, te presentamos 5 peinados fáciles para un disfraz de bruja en Halloween para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo y completar el clásico infalible de cualquier fiesta este 31 de octubre.
El secreto para que pase de ser un atuendo común a un look verdaderamente espectacular e hipnotizante está en el cabello. No importa si buscas una estética de bruja clásica y despeinada, o algo mucho más moderno, gótico y sofisticado.
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5 ideas de peinados para un disfraz de bruja en Halloween
- Ondas despeinadas
Aplica un protector térmico y realiza ondas sueltas en todo el cabello con una tenaza o plancha. El truco maestro consiste en rociar un poco de spray de textura o champú en seco y despeinar las ondas con tus propios dedos de forma ascendente.
- Microtrenzas místicas boho witch
Deja tu cabello lacio o con ondas naturales. Toma pequeños mechones delgados distribuidos al azar por toda la cabeza y teje trenzas tradicionales de tres cabos muy apretadas. Sujétalas al final con ligas transparentes.
- Coleta media alta con mechones forntales
Separa dos mechones gruesos al frente para enmarcar tu rostro. Con el resto del cabello, haz una división horizontal a la altura de las orejas y sujeta la mitas superior en una coleta muy alta y pulida en la coronilla de la cabeza. Deja la mitad inferior completamente suelta.
- Doble trenza deshecha o zombie braids
Divide todo tu cabello por la mitad en dos secciones iguales. Teje una trenza suelta a cada lado. Una vez amarradas las puntas, tira suavemente de los laterales de cada eslabón de la trenza para aflojarlos y ensancharlos. Saca pequeños pelitos sueltos alrededor de las orejas.
- Doble moño alto space buns góticos
Divide el cabello en dos secciones altas y sujeta dos coletas. Enrrolla cada coleta sobre su propia base para formar dos chonguitos o rodetes y fíjalos con pasadores. Puedes aplicar un poco de gel con diamantina oscura en la raíz de la línea media.