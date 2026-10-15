Para que lo logres en pocos minutos, te presentamos 5 peinados fáciles para un disfraz de bruja en Halloween para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo y completar el clásico infalible de cualquier fiesta este 31 de octubre.

El secreto para que pase de ser un atuendo común a un look verdaderamente espectacular e hipnotizante está en el cabello. No importa si buscas una estética de bruja clásica y despeinada, o algo mucho más moderno, gótico y sofisticado.

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5 ideas de peinados para un disfraz de bruja en Halloween

Ondas despeinadas

Aplica un protector térmico y realiza ondas sueltas en todo el cabello con una tenaza o plancha. El truco maestro consiste en rociar un poco de spray de textura o champú en seco y despeinar las ondas con tus propios dedos de forma ascendente.

Ondas despeinadas

Microtrenzas místicas boho witch

Deja tu cabello lacio o con ondas naturales. Toma pequeños mechones delgados distribuidos al azar por toda la cabeza y teje trenzas tradicionales de tres cabos muy apretadas. Sujétalas al final con ligas transparentes.

Microtrenzas místicas boho witch

Coleta media alta con mechones forntales

Separa dos mechones gruesos al frente para enmarcar tu rostro. Con el resto del cabello, haz una división horizontal a la altura de las orejas y sujeta la mitas superior en una coleta muy alta y pulida en la coronilla de la cabeza. Deja la mitad inferior completamente suelta.

Doble trenza deshecha o zombie braids

Doble trenza deshecha o zombie braids

Divide todo tu cabello por la mitad en dos secciones iguales. Teje una trenza suelta a cada lado. Una vez amarradas las puntas, tira suavemente de los laterales de cada eslabón de la trenza para aflojarlos y ensancharlos. Saca pequeños pelitos sueltos alrededor de las orejas.

Doble moño alto space buns góticos

Doble moño alto space buns góticos

Divide el cabello en dos secciones altas y sujeta dos coletas. Enrrolla cada coleta sobre su propia base para formar dos chonguitos o rodetes y fíjalos con pasadores. Puedes aplicar un poco de gel con diamantina oscura en la raíz de la línea media.

