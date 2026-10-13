Ideas DIY: 3 ideas creativas para armar calabazas con luces para tu puerta en Halloween

El sábado 31 de octubre se celebrará Halloween por lo que las ideas DIY (Hazlo tú mismo) están siendo investigadas por quienes intentan crear con sus propias manos elementos de decoración y disfraces. Este tipo de manualidades no requiere de muchos recursos ni de conocimientos específicos.

“Para toda la vida": Fernando Lozada confiesa qué es lo que más extraña de Pascal en La Granja VIP

A través de las ideas DIY cualquier persona puede darle forma a diversos objetos en simples pasos, sin grandes inversiones y sin la necesidad de tener herramientas sofisticadas. Crear en la previa de Halloween es una gran opción paras ir entrando en el ambiente de la celebración.

Ideas DIY en Halloween

Quienes ya incursionan en el movimiento DIY difunden reseñas en las que precisan que los proyectos son fáciles de abordar, tienen diferentes niveles de complejidad y, muchos de ellos, utilizan materiales reciclados o que fácilmente podemos conseguir.

En Halloween, las ideas DIY se destacan como las preferidas para decorar nuestra casa ya que muchos proyectos permiten darle forma a fantasmas, telas de araña y hasta calabazas con papel, tela, cartón u objetos plásticos en desuso.

¿Cómo hacer calabazas iluminadas?

En esta oportunidad, si buscas darle un toque espeluznante a la entrada de tu hogar, te proponemos conocer 3 ideas DIY con las que aprenderás a crear calabazas con luces. Hacerlas con tus propias manos te permitirá personalizar cada detalle, adaptar los diseños a tu estilo y disfrutar de un proyecto creativo en familia o con amigos:

Torrecilla vertical de calabazas luminosas

Esta idea es ideal para enmarcar el marco de tu puerta utilizando el espacio vertical, creando un efecto imponente y muy vistoso.

Materiales: 3 o 4 calabazas de plástico o telgopor (de distintos tamaños), una varilla metálica o de madera, taladro o cutter, guirnalda de luces LED de luz cálida (o luces a pilas) y pintura en aerosol (opcional).

Paso a paso



Perfora la base y la parte superior de cada calabaza para poder atravesarlas con la varilla. Apila las calabazas de mayor a menor sobre la varilla insertada en una maceta pesada para darle estabilidad. Con una navaja o cutter, cala rostros festivos o patrones geométricos en el frente de cada calabaza. Introduce la tira de luces LED dentro de las calabazas pasando el cable de una a otra por los orificios centrales antes de fijarlas completamente. Enciende las luces al anochecer para ver cómo brilla toda la torre a un costado de tu puerta.

Calabazas caladas con patrón de "Constelación Mágica"

Si prefieres una estética elegante y moderna en lugar de los rostros aterradores tradicionales, este diseño punteado es perfecto.

Materiales: Calabazas naturales o artificiales de color blanco o naranja, taladro eléctrico con mechas de diferentes tamaños, guirnalda de luces LED o velas electrónicas a pilas.

Paso a paso



Vacía la calabaza si es natural (o haz un orificio grande en la base si es sintética). Con un lápiz, dibuja pequeños puntos formando patrones de estrellas, lunas, espirales o formas geométricas. Utiliza el taladro con mechas finas y medianas para perforar cada punto marcado. Coloca una luz LED brillante en el interior. Coloca un par de estas calabazas sobre los escalones o a los pies de la puerta; al encenderse, proyectarán miles de puntos de luz envolventes sobre las paredes y el suelo.

Calabazas colgantes "Sombrero de Bruja"

Aprovecha el techo del porche o el marco superior de la puerta para colgar calabazas iluminadas que parezcan flotar en el aire.

Materiales: Calabazas de plástico livianas, sombreros de bruja de tela, hilo de pescar transparente, luces LED individuales tipo "fairy lights" a pilas (o focos LED adhesivos) y ganchos adhesivos para exterior.

Paso a paso

