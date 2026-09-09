Ideas DIY: 5 ideas creativas para hacer organizadores inspirados en Friends

La creatividad forma parte de nuestra esencia y puede desarrollarse con las ideas DIY, aunque muchos la desarrollan más que otros. Sin embargo, nunca es tarde para poner a prueba nuestra imaginación y ver qué podemos crear con nuestras propias manos.

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“Hazlo tú mismo” es el concepto que encierra el movimiento DIY y que invita a quienes se unen a darle forma a objetos decorativos o con determinadas funcionalidades. La clave está en emplear materiales que por lo general se reciclan, y no depender del trabajo de terceros o de herramientas especializadas.

DIY Friends

Las ideas que rondan a este tipo de manualidades son muchas y la verdad que pueden reinventarse por lo que pueden entretenernos a lo largo de todo el año. Al respecto, hoy ponemos el foco en una propuesta que trae de nuevo a un papel protagónico a los integrantes de la famosa serie Friends.

La comedia norteamericana fue emitida entre 1994 y 2004, pero se convirtió en todo un fenómeno que entretuvo a varias generaciones. Ahora, inspiran 5 ideas DIY que te describiremos a continuación.

Organizadores inspirados en Friends

La idea DIY de hoy consiste en hacer organizadores inspirados en Friends y es que transformar la organización de nuestros espacios en un homenaje a esta famosa serie combina creatividad y reciclaje.

Es por eso que con estos organizadores DIY inspirados en Friends, no solo le daremos una segunda vida a materiales cotidianos como latas, cajas de cartón o marcos en desuso, sino que también llenaremos el escritorio o rincón de trabajo con el encanto nostálgico del departamento de Monica o la calidez de Central Perk:

Organizador de escritorio "Marco de Monica"

Materiales: Marco de fotos de madera viejo, arcilla polimérica o masa de sal amarilla, mini frascos de vidrio y cartón.

Paso a paso: Moldea el icónico marco amarillo de la mirilla de Monica sobre los bordes del marco de madera y déjalo secar/hornear. Píntalo de amarillo vibrante. En la parte posterior, fija una base de cartón o madera liviana para sostener los mini frascos o recipientes donde podrás guardar clips, lapiceras y notas adhesivas.

Portalápices "Central Perk Coffee Mug"

Materiales: Lata limpia de conservas o frasco de vidrio de boca ancha, pintura acrílica verde y blanca, y una impresión del logo de Central Perk.

Paso a paso: Pinta la lata con el verde característico del sillón o de la cafetería. Pega la impresión del logo en el frente y aplica una capa de cola vinílica o barniz al agua para sellar y proteger. Agrega un asa hecha con un trozo de alambre grueso o cartón prensado para simular una taza gigante.

Porta llaves "Puerta Violeta de Monica"

Materiales: Tabla de madera fina, pintura acrílica violeta y amarilla, ganchos pequeños para llaves y cinta de montaje.

Paso a paso: Pinta la tabla de madera del tono violeta característico del departamento de Monica. Dibuja o modela el marco amarillo alrededor del centro (donde iría la mirilla) y agrega detalles como el pomo de la puerta con pintura dorada. En la parte inferior, atornilla 3 o 4 ganchos metálicos pequeños para colgar las llaves del auto y la casa.

Tablero organizador "Unagi" para tareas

Materiales: Cuadro de corcho pequeño, chinchetas (pines), papel craft y marcadores negros/rojos.

Paso a paso: Pinta el marco del corcho de rojo estilo japonés. Crea notas personalizadas con el concepto de Ross sobre el "Unagi" (estado de alerta total para no olvidar tus tareas pendientes). Usa los pines para sujetar listas de compras, recordatorios diarios o frases motivacionales del show.

Revistero / Porta documentos "Sillón Naranja"