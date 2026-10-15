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Ideas DIY: 3 ideas para moldear copaleros decorativos para aromatizar tu ofrenda de Día de Muertos

Ideas DIY. 3 ideas fáciles de copaleros paso a paso para decorar y aromatizar tu ofrenda del Día de Muertos.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

México se prepara para el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes y tradicionales de cada año. Según el calendario católico se designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos chiquitos, mientras que el 2 de noviembre es llamado el Día de los Muertos, es decir, todos los adultos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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En este marco, el altar y las ofrendas adquieren un rol preponderante. En el caso de las ofrendas, se colocan elementos que muestran la mezcla de creencias en torno a la fecha, así como el amor que cada familia refleja en los arreglos de cada altar.

Ideas DIY de Día de Muertos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural remarca que en el altar no pueden faltar veladoras, copaleros, incienso, agua, sal, flor de cempasúchil, pan de muerto y fruta. Además, muchas personas añaden calaveritas, papel picado, alimentos y fotos.

Si nos centramos en los copaleros, estos representan la limpieza del ambiente de la maldad, los malos espíritus y las malas vibras. Es por eso que muchas ideas DIY invita a crearlos nosotros mismos y a partir de elementos que podemos reciclar.

¿Cómo hacer copaleros?

Si este año quieres darle un toque verdaderamente especial, artesanal y hecho por ti a tu altar, elaborar tu propio copalero decorativo es una excelente opción. A continuación, te compartimos 3 ideas creativas y fáciles de DIY para moldear copaleros únicos que llenarán de aroma y misticismo tu ofrenda del Día de Muertos:

Copalero de arcilla en forma de Calavera Tradicional

  • Materiales: Arcilla de secado al aire (o barro suave), estacas o palitos para modelar, pinturas acrílicas y barniz mate.

Cómo hacerlo

  1. Forma una bola de arcilla del tamaño de una manzana y ahuécala en el centro presionando con tus pulgares para crear el recipiente donde irá el carbón o incienso.
  2. Modela la parte frontal para darle una estructura cuadrada en la mandíbula y define los huecos de los ojos y la nariz.
  3. Una vez seco el molde (normalmente 24 a 48 horas), pinta la calavera al estilo calaverita de azúcar con detalles florales coloridos y trazos brillantes.
  4. Sella con barniz para proteger la pintura.

Copalero estilo Cáliz con Textura de Cempasúchil

  • Materiales: Pasta flexible o arcilla polimérica (apta para calor), un vaso de vidrio pequeño como base, pinturas acrílicas (amarillo, naranja y dorado).

Cómo hacerlo

  1. Utiliza el vaso de vidrio como estructura central y fórralo por fuera con la pasta para moldear la copa.
  2. Crea un pie o base ancha estilizada (como un copa clásica mesoamericana) conectándolo a la copa.
  3. Para la textura exterior, haz pequeñas bolitas de masa, aplástalas ligeramente y haz cortecitos en las orillas simulando los pétalos de la flor de cempasúchil; ve pegándolas alrededor de todo el cáliz.
  4. Pinta en tonos naranja vivo con degradados dorados en los bordes de los pétalos.

Copalero Minimalista con Forma de Vasija Prehispánica

  • Materiales: Cemento de secado rápido (o yeso cerámico), un molde de plástico redondo pequeño (como un tazón de cocina), pintura en aerosol terracota o negro mate.

Cómo hacerlo

  1. Prepara la mezcla de cemento y viértela en el molde. Presiona un recipiente más pequeño al centro cargado con algo de peso para crear la cavidad interior.
  2. Al desmoldar, lija ligeramente la superficie para darle un acabado suave pero rústico.
  3. Agrega tres pequeñas esferas de cemento o arcilla en la base a modo de soporte "trípode", muy característico de las vasijas prehispánicas.
  4. Pinta en tono terracota mate o negro azabache para un look moderno, sobrio y elegante en tu altar.

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