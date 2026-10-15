Ideas DIY: 3 ideas para moldear copaleros decorativos para aromatizar tu ofrenda de Día de Muertos

México se prepara para el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes y tradicionales de cada año. Según el calendario católico se designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos chiquitos, mientras que el 2 de noviembre es llamado el Día de los Muertos, es decir, todos los adultos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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En este marco, el altar y las ofrendas adquieren un rol preponderante. En el caso de las ofrendas, se colocan elementos que muestran la mezcla de creencias en torno a la fecha, así como el amor que cada familia refleja en los arreglos de cada altar.

Ideas DIY de Día de Muertos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural remarca que en el altar no pueden faltar veladoras, copaleros, incienso, agua, sal, flor de cempasúchil, pan de muerto y fruta. Además, muchas personas añaden calaveritas, papel picado, alimentos y fotos.

Si nos centramos en los copaleros, estos representan la limpieza del ambiente de la maldad, los malos espíritus y las malas vibras. Es por eso que muchas ideas DIY invita a crearlos nosotros mismos y a partir de elementos que podemos reciclar.

¿Cómo hacer copaleros?

Si este año quieres darle un toque verdaderamente especial, artesanal y hecho por ti a tu altar, elaborar tu propio copalero decorativo es una excelente opción. A continuación, te compartimos 3 ideas creativas y fáciles de DIY para moldear copaleros únicos que llenarán de aroma y misticismo tu ofrenda del Día de Muertos:

Copalero de arcilla en forma de Calavera Tradicional

Materiales: Arcilla de secado al aire (o barro suave), estacas o palitos para modelar, pinturas acrílicas y barniz mate.

Cómo hacerlo



Forma una bola de arcilla del tamaño de una manzana y ahuécala en el centro presionando con tus pulgares para crear el recipiente donde irá el carbón o incienso. Modela la parte frontal para darle una estructura cuadrada en la mandíbula y define los huecos de los ojos y la nariz. Una vez seco el molde (normalmente 24 a 48 horas), pinta la calavera al estilo calaverita de azúcar con detalles florales coloridos y trazos brillantes. Sella con barniz para proteger la pintura.

Copalero estilo Cáliz con Textura de Cempasúchil

Materiales: Pasta flexible o arcilla polimérica (apta para calor), un vaso de vidrio pequeño como base, pinturas acrílicas (amarillo, naranja y dorado).

Cómo hacerlo



Utiliza el vaso de vidrio como estructura central y fórralo por fuera con la pasta para moldear la copa. Crea un pie o base ancha estilizada (como un copa clásica mesoamericana) conectándolo a la copa. Para la textura exterior, haz pequeñas bolitas de masa, aplástalas ligeramente y haz cortecitos en las orillas simulando los pétalos de la flor de cempasúchil; ve pegándolas alrededor de todo el cáliz. Pinta en tonos naranja vivo con degradados dorados en los bordes de los pétalos.

Copalero Minimalista con Forma de Vasija Prehispánica

Materiales: Cemento de secado rápido (o yeso cerámico), un molde de plástico redondo pequeño (como un tazón de cocina), pintura en aerosol terracota o negro mate.

Cómo hacerlo

