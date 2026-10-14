Ideas DIY: 3 ideas para diseñar papel picado artesanal y llenar de color tu ofrenda de Día de Muertos

Entre el 1 y 2 de noviembre los mexicanos desarrollarán una de las celebraciones más tradicionales y representativas, el Día de Muertos. Con el objetivo de rendir ofrendas a los difuntos de cada familia, se erguirán altares y se cumplirán con diferentes aspectos de esta fecha tan importante.

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La decoración de los altares toma una gran importancia y es por eso que se les dedica mucho tiempo para su creación. Ahora, a poco más de dos semanas del Día de Muertos, ya se observa a personas buscando materiales para este proceso e investigando en proyectos de manualidades e ideas DIY (Hazlo tú mismo) para concretarlos.

Ideas DIY de Día de Muertos

Las ideas DIY son una gran herramienta en la previa de conmemoraciones como las del Día de Muertos ya que a través de ellas podemos darle forma a objetos decorativos en simples pasos y sin grandes inversiones.

Al respecto, hoy pondremos de relieve algunas ideas DIY que tienen como objetivo enseñarnos a diseñar papel picado artesanal y llenar de color nuestra ofrenda de Día de Muertos. El papel picado, precisan algunas reseñas, es una artesanía tradicional mexicana que se elabora cortando diseños intrincados sobre papel de china (o papel seda) de distintos colores.

¿Cómo hacer papel picado artesanal?

El papel picado representa el elemento del aire en las ofrendas y, al moverse suavemente con la brisa, da la bienvenida y anuncia la llegada de los seres queridos a quienes se honra. Es por eso que abordar el diseño de nuestro propio papel picado permite jugar con combinaciones de colores, formas y significados que se adapten al espacio de cada hogar.

A continuación, te compartimos 3 ideas ingeniosas y creativas DIY para que vistas tu ofrenda de Día de Muertos con capas de textura, dinamismo y mucha alegría:

Guirnalda de Papel Picado en Miniatura

Si tienes un altar pequeño o quieres decorar los niveles superiores sin saturar la ofrenda, el papel picado en miniatura es la opción perfecta.

Materiales: Hojas de papel china (de seda) en miniatura (aproximadamente 10x15cm), tijeras finas o bisturí artesanal, plantilla con figuras pequeñas (calaveritas, flores de cempasúchil) e hilo de cáñamo o espiga.

Paso a paso



Dobla varios rectángulos de papel china juntos a la mitad para trabajar en serie. Dibuja patrones geométricos sencillos y la silueta de una pequeña calaverita en el borde doblado. Recorta los detalles interiores con cuidado. Pega la pestaña superior de cada banderín sobre el hilo para formar la guirnalda.

Papel Picado Reutilizable con Tela de Fieltro

Para quienes buscan una decoración duradera que se pueda conservar año tras año sin romperse, el fieltro es un excelente sustituto del papel tradicional.

Materiales: Pliegos de fieltro delgado de colores vivos, tijeras para tela o ponchadoras/perforadoras para manualidades y un cordón resistente.

Paso a paso



Corta el fieltro en rectángulos estándar (20x30cm). Crea plantillas en cartulina dura con siluetas tradicionales como catrinas, cruces o frases cortas ("Amor Eterno"). Traslada el dibujo al fieltro y realiza las perforaciones utilizando tijeras de punta fina o un bisturí sobre una base de corte. Haz dos pequeñas perforaciones en las esquinas superiores para pasar el cordón.

Marcos de Papel Picado Redondo tipo Mandalas

Una variante moderna e impactante es crear círculos calados inspirados en mandalas y flores de cempasúchil para usarlos como marcos individuales alrededor de los retratos de tus seres queridos.

Materiales: Pliegos de papel china o papel crepé circular, tijeras de formas o bisturí.

Paso a paso

