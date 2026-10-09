Ideas DIY: 3 ideas para elaborar alfeñiques tradicionales para adornar tu altar de Día de Muertos

El Día de Muertos es considerado como una de las tradiciones más representativas de México y se celebra entre el 1 y el 2 de noviembre. La UNESCO reconoció esta fecha como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y representa el reencuentro festivo con los seres queridos fallecidos.

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Aunque aún falta para llegar a las fechas señaladas, muchas personas ya trabajan en sus altares y ofrendas. En este marco, el altar cobra una importancia central en la celebración por lo que todo lo que lo integra no es al azar sino que posee su significado.

Ideas DIY de Día de Muertos

Tras este resumen del Día de Muertos, pondremos nuestra atención en los alfeñiques, una pasta dulce tradicional que se moldea para crear una gran variedad de figuras ornamentales y comestibles.

#altar #altardemuertos #casasantoslugo #santoslugo #recetas #cocina #mexico ♬ Remember Me (From "Coco") - Instrumental - Alexandre Alekhine @casasantoslugo 💀🍬 ¡𝐀𝐥𝐟𝐞𝐧̃𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬! 🍬💀 Suaves, dulces y llenos de sabor 😋✨. Perfectos para compartir en tu ofrenda o disfrutar con la familia 🕯️💕. 🧂 Ingredientes • 100 g de leche en polvo entera • 100 g de azúcar glas • Leche condensada al gusto (solo la necesaria para formar la masa) • Colorantes alimentarios (opcional) 👩🏻‍🍳 Preparación 1. En un bowl, mezcla la leche en polvo con el azúcar glas. 2. Agrega poco a poco leche condensada, mezclando hasta obtener una masa suave, homogénea y que no se pegue en las manos. 3. Divide la masa en porciones y colorea cada una con colorantes alimentarios según el tipo de fruta que quieras hacer. 4. Con las manos, forma figuras de frutas como manzanas, plátanos, naranjas o fresas. 5. Deja reposar a temperatura ambiente por unos minutos para que endurezcan ligeramente. ✨ Tip: Puedes usar un palillo o cuchillo pequeño para marcar detalles en las frutas y darles un toque más realista. #alfeñiques

En el Día de Muertos, los alfeñiques nunca faltan y es por eso que hoy te daremos a conocer cómo elaborarlos a través de ideas DIY. Este tipo de manualidades deja en claro que cualquier persona puede crear con sus manos, sin necesidad de conocimientos previos ni herramientas especiales.

¿Cómo hacer alfeñiques?

Colocar alfeñiques en la ofrenda del Día de Muertos no solo deleita a la vista, sino que sostiene una costumbre ancestral donde cada figura representa un tributo lleno de significado, afecto y devoción para dar la bienvenida a las almas que nos visitan.

Es por eso que, elaborar tus propios alfeñiques en casa es un proyecto DIY reconfortante que conecta a toda la familia con el verdadero espíritu de la festividad. A continuación, te compartimos tres ideas tradicionales y creativas para modelar figuras que llenarán de color, textura y vida tu altar de muertos este año:

Calaveritas de azúcar clásicas y decoradas

Las calaveras de alfeñique representan la presencia de los difuntos en el altar y recuerdan el ciclo natural de la vida y la muerte.

Elaboración: Mezcla 2 tazas de azúcar glass cernida con 1 clara de huevo, 1 cucharadita de jugo de limón y 1 cucharada de esencia de vainilla hasta obtener una masa suave parecida a la plastilina. Modela manualmente una esfera para la cabeza, aplana ligeramente los laterales para dar forma al rostro y hunde la zona de las cuencas con las yemas de los dedos.

Detalles para el altar: Deja secar la figura durante 12 horas. Prepara un betún espeso (glassé real) mezclando azúcar glass con unas gotas de agua y colorantes vegetales. Con una manga pastelera, traza espirales, florones y el nombre del familiar a quien dediques la ofrenda en la frente de la calaverita.

Figurillas de frutas y platillos en miniatura

En la tradición del alfeñique, especialmente en estados como Guanajuato y el Estado de México, es muy común moldear pequeñas réplicas de la Comida que le gustaba al difunto o frutas de temporada.

Elaboración: Utiliza la misma base de masa de azúcar y divídela en varias porciones. Añade colorante vegetal comestible directamente a la masa para teñir cada porción (naranja para mandarinas, amarillo para plátanos o verde para tunas).

Detalles para el altar: Modela miniaturos de pan de muerto, platos con mole o canastitas con frutas. Para darles un acabado realista, utiliza un palillo de dientes para texturizar la superficie (por ejemplo, los poros en la piel de la naranja) y añade clavos de olor para simular los tallos.

Alfeñiques en forma de ataúdes con sorpresa