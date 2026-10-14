Mientras en México los cumpleaños se celebran con pastel y regalos, en Dinamarca le avientan canela a quienes cumplen 25 años

Mientras en México los cumpleaños suelen celebrarse con pastel, regalos y mañanitas, en Dinamarca cumplir 25 años sin pareja puede significar terminar cubierto de canela de pies a cabeza. Esta curiosa tradición convierte el cumpleaños en una broma entre amigos y familiares, quienes pueden sorprender al festejado con grandes cantidades de esta especia. Aunque puede parecer extraño para quienes no conocen la costumbre, en algunas comunidades danesas forma parte de las celebraciones y se ha vuelto popular gracias a los videos que circulan en redes sociales.

De acuerdo con VisitDenmark, el organismo oficial de turismo de Dinamarca, las personas que llegan solteras a los 25 años pueden ser llevadas a la calle por sus amigos para recibir una lluvia de canela. La tradición también contempla una versión para quienes cumplen 30 años sin casarse, aunque en ese caso se utiliza pimienta negra.

No se trata de una obligación legal, sino de una costumbre social que algunas personas celebran como una broma de cumpleaños y cuya forma de realizarse puede variar según el grupo de amigos.

¿Por qué en Dinamarca avientan canela a quienes cumplen 25 años?

Este es su origenEl origen de esta práctica se relaciona con los antiguos comerciantes de especias que viajaban de un lugar a otro para vender sus productos. Debido a que pasaban mucho tiempo fuera de casa, se dice que muchos llegaban a cierta edad sin casarse. Con el paso del tiempo, esta imagen quedó asociada con la soltería y dio lugar a una tradición que hoy se mantiene en algunas celebraciones danesas.

La canela se convirtió en la protagonista de esta peculiar forma de festejar los 25 años, en la que los amigos aprovechan la ocasión para hacerle una broma al cumpleañero.

¿Cómo es la tradición de la canela en los cumpleaños daneses?

La celebración puede comenzar con una sorpresa organizada por los amigos o familiares de la persona que cumple años. En algunas ocasiones, el festejado es sujetado a un poste o a una estructura estable mientras los demás le arrojan canela hasta cubrir su ropa y su cuerpo con el polvo aromático. También hay quienes agregan agua para que la especia se adhiera mejor, lo que hace que la limpieza posterior sea más complicada. La intensidad de la broma depende de cada grupo y no todas las personas que cumplen 25 años pasan por esta experiencia, pues se trata de una práctica informal que no se celebra de la misma manera en todo el país.

¿Qué pasa si cumplen 30 años y siguen solteros?

En Dinamarca existe otra versión de esta costumbre para quienes llegan a los 30 años sin haberse casado. En lugar de canela, la broma puede incluir pimienta negra, una especia de olor más intenso que se relaciona con la misma tradición de los comerciantes viajeros.

En algunos casos, los festejados reciben objetos decorativos con forma de molino de pimienta o encuentran estructuras alusivas frente a sus casas. Así, cumplir 25 o 30 años sin pareja puede convertirse en motivo de una celebración muy distinta a la que se acostumbra en otros países, aunque las prácticas varían de una comunidad a otra.

La canela en polvo se usa para bañar al cumpleañero.|(Especial/Canva)

Según Remitly, en su artículo sobre la tradición danesa de la canela y la pimienta, esta costumbre se vincula con la antigua figura de los comerciantes de especias que permanecían solteros debido a sus constantes viajes. La publicación explica que el ritual se ha transformado con el tiempo y que actualmente se entiende, sobre todo, como una broma entre amigos y familiares.

La diferencia entre los 25 y los 30 años está en la especia que se utiliza: canela para los primeros y pimienta para los segundos, siempre dentro de una tradición cultural que no constituye una regla oficial.

¿Cómo se celebran los cumpleaños en Dinamarca?

Aunque la lluvia de canela es una de las costumbres más llamativas, los cumpleaños daneses también incluyen celebraciones más tradicionales, como reuniones con familiares y amigos, pasteles y decoraciones con la bandera nacional.

De acuerdo con VisitDenmark, otra práctica habitual es que la persona que cumple años lleve dulces o pastel a la escuela o al trabajo para compartirlos con los demás. Estas costumbres muestran que las celebraciones danesas combinan momentos de convivencia con rituales particulares que pueden resultar sorprendentes para quienes visitan el país.

En definitiva, mientras en México muchas personas esperan un pastel, regalos y felicitaciones para celebrar su cumpleaños, en Dinamarca algunos jóvenes pueden terminar cubiertos de canela al cumplir 25 años si siguen solteros. La tradición tiene un trasfondo relacionado con los antiguos comerciantes de especias y continúa presente en ciertas comunidades, aunque no todos participan en ella. Más que una regla que deban cumplir los daneses, es una curiosa costumbre que refleja cómo cada cultura encuentra formas diferentes de celebrar los cumpleaños.