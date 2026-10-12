Mientras en México el café de olla lleva piloncillo y canela, en Italia el espresso matutino sigue estas reglas estrictas en la barra

El café es una de las bebidas favoritas para comenzar el día en distintas partes del mundo, pero no se prepara ni se toma de la misma manera en todos los países. Mientras en México el café de olla destaca por su sabor dulce, el piloncillo y la canela, en Italia el espresso matutino sigue ciertas reglas que forman parte de su cultura. ¿Lo sabías? Te contamos los detalles de esta peculiar tradición .

¿Cuáles son las reglas para tomar café por la mañana en Italia?

En Italia, tomar café es un ritual cotidiano que suele realizarse de pie, directamente en la barra de una cafetería, donde los clientes piden su bebida, la disfrutan en unos cuantos sorbos y continúan con sus actividades. A diferencia de quienes acostumbran pasar largos ratos sentados mientras toman café, muchos italianos prefieren una experiencia rápida, sin que esto signifique descuidar la preparación de la bebida.

El café en Italia es famoso por su tostado.|(Especial/Canva)

De acuerdo con el blog de Valenlingua, dedicado a la lengua y la cultura italiana, el café forma parte de la vida social del país y tiene códigos que conviene conocer antes de visitar sus cafeterías. La temperatura de la taza, la molienda y la preparación son aspectos importantes para disfrutarlo, mientras que pedirlo en la barra es una costumbre habitual entre los locales.

Una de las reglas más conocidas es reservar el cappuccino para el desayuno y evitar pedirlo después del mediodía, especialmente después de comer. Esta bebida combina café con leche caliente y espuma, por lo que suele acompañarse con algún alimento por la mañana. Aunque no está prohibido consumirla por la tarde, hacerlo se considera poco habitual dentro de las costumbres tradicionales italianas.

Si quieres pedir un café como lo hacen los italianos, también debes conocer el significado de sus nombres. Cuando alguien pide simplemente un caffè, normalmente recibe un espresso corto y sin leche. En cambio, el caffè macchiato lleva una pequeña cantidad de leche y puede ser una alternativa para quienes buscan suavizar el sabor intenso del café sin tomar un cappuccino completo.

Otra particularidad es que el café italiano no siempre se disfruta con calma en una mesa. En muchas cafeterías, los clientes se acercan a la barra, saludan al personal, piden su bebida y conversan brevemente antes de marcharse. Esta dinámica convierte al café en una pausa corta dentro de la jornada, una costumbre que se repite tanto por la mañana como después de comer.

¿Por qué el café de olla mexicano lleva piloncillo y canela?

En México, el café de olla tiene una identidad completamente distinta, pues combina café, piloncillo y canela en una preparación tradicional que suele servirse caliente. En algunas recetas también se incorporan ingredientes como clavo de olor o cáscara de naranja, que aportan aromas adicionales. Además, la preparación en una olla de barro es uno de los elementos más representativos de esta bebida.

El café de olla mexicano lleva piloncillo y canela.|(Especial/Canva)

Según explica el sitio especializado Coffee Sapiens, en su artículo sobre el café de olla y su tradición en México, esta bebida se caracteriza por la combinación de café con piloncillo y especias, así como por el uso tradicional de recipientes de barro. Su historia está relacionada con las costumbres gastronómicas del país y con la hospitalidad, pues compartir una taza de café es una manera de reunir a familiares y amigos.

El piloncillo es uno de los ingredientes que distingue al café de olla de otras preparaciones, ya que aporta un dulzor con notas acarameladas que se mezcla con el aroma de la canela. A diferencia del espresso italiano, que suele servirse solo y en una cantidad pequeña, el café de olla se disfruta por su mezcla de sabores y por el carácter reconfortante de una bebida que evoca las cocinas tradicionales mexicanas.

¿Qué diferencia al café italiano del café de olla mexicano?

Aunque ambas bebidas tienen al café como protagonista, la principal diferencia está en la forma de prepararlas y en las costumbres que las acompañan. En Italia, el espresso suele ser corto, intenso y rápido de consumir, mientras que el café de olla mexicano destaca por su dulzor, sus especias y su vínculo con la convivencia.

En el país europeo, pedir un caffè en la barra es parte de la rutina diaria, y el cappuccino se asocia principalmente con el desayuno. En México, en cambio, el café de olla puede acompañar el desayuno, una tarde fría o una reunión familiar, y suele servirse junto con pan dulce, tamales u otros alimentos tradicionales.

Ninguna de estas formas de tomar café es mejor que la otra: ambas reflejan la identidad gastronómica de su país. Mientras Italia conserva una cultura de espresso marcada por la sencillez y la rapidez, México mantiene una tradición en la que el piloncillo, la canela y, en muchas ocasiones, la olla de barro convierten cada taza en una experiencia llena de historia y sabor.