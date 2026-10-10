Las 4 partes de la casa que debes revisar antes que llegue el Súper Niño en México

Las 4 partes de la casa que conviene revisar antes de la posible llegada del Súper Niño a México son el techo, las canaletas y los desagües, las instalaciones eléctricas y las paredes junto con los cimientos. Estas áreas pueden ser especialmente vulnerables ante precipitaciones intensas, filtraciones, humedad e inundaciones.

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Pero es importante aclarar que los efectos de este fenómeno climático varían según la región y la temporada. Por eso, no todas las zonas del país experimentan las mismas condiciones.

El fenómeno de El Niño forma parte del sistema climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Este modifica la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial y puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo.

¿Cuáles son las 4 partes de la casa que debes revisar ante la llegada del Super Niño a México?

Antes de la temporada de lluvias, es recomendable inspeccionar los siguientes sectores de la casa:



Techo: busca tejas rotas, láminas sueltas, grietas y señales de filtraciones. También revisa las uniones y los sellados alrededor de tragaluces o estructuras que atraviesen la cubierta. Si detectas daños importantes, recurre a un profesional. Canaletas y desagües: retira hojas, ramas y residuos que puedan bloquear el paso del agua. Comprueba que las bajadas pluviales estén despejadas y que el agua se aleje de los cimientos, en lugar de acumularse junto a las paredes. Instalaciones eléctricas: revisa cables deteriorados, contactos expuestos y enchufes ubicados en sectores propensos a la humedad. Si existe riesgo de inundación, no manipules instalaciones mojadas ni aparatos conectados. Ante una falla, solicita la intervención de un electricista calificado. Paredes y cimientos: busca manchas de humedad, desprendimientos de pintura, grietas nuevas y señales de agua acumulada alrededor de la vivienda. Una grieta que crece o presenta deformaciones requiere una evaluación profesional.

¿Qué recomiendan las autoridades de México para prevenir daños por lluvias intensas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es una fuente oficial para consultar los pronósticos y avisos meteorológicos de México. Revisar sus actualizaciones permite anticiparse a las condiciones previstas en cada estado.

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda adoptar medidas preventivas frente a inundaciones y otros riesgos hidrometeorológicos, entre ellas mantener libres los desagües y atender las indicaciones de Protección Civil.

También es importante preparar un plan familiar de emergencia, identificar rutas de evacuación y guardar documentos esenciales en bolsas impermeables. Si la vivienda está en una zona inundable, conviene conocer los refugios temporales y seguir las instrucciones de las autoridades.

La revisión de estos 4 sectores no garantiza que la casa quede libre de daños, pero permite detectar problemas antes de que empeoren. Además, no debe asumirse que la llegada del Súper Niño provocará las mismas consecuencias en todo México: la prevención más efectiva combina el mantenimiento del hogar con los pronósticos oficiales y las alertas locales.

