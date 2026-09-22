Dile adiós a las cortinas cortas: esta es la nueva tendencia para decorar el hogar en 2026

Las cortinas cortas comienzan a perder protagonismo frente a una alternativa que se impone en la decoración del hogar durante 2026: las cortinas instaladas desde el techo hasta el suelo. Esta propuesta permite aprovechar toda la altura de la pared, crear una caída más elegante y dirigir la mirada hacia arriba: un recurso especialmente útil en ambientes pequeños o con techos bajos.

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Esta tendencia en diseño de interiores forma parte de una búsqueda de textiles que cumplan una función práctica y decorativa. Organizaciones como la American Society of Interior Designers (ASID) destacan la importancia de considerar la funcionalidad al planificar un ambiente. Desde esta perspectiva, la elección de la longitud y el sistema de instalación de las cortinas puede modificar la percepción de las dimensiones de una habitación.

¿Por qué las cortinas del techo al suelo son tendencia en 2026?

Las cortinas de longitud completa generan una línea vertical que conecta visualmente la parte superior de la pared con el piso. A diferencia de los modelos cortos, que suelen terminar en el marco de la ventana o debajo de ella, cubren una superficie mayor y pueden crear una composición más continua.

Uno de sus principales beneficios decorativos es que permiten aprovechar la altura disponible. Cuando la barra o el riel se instala cerca del techo, la tela cae en una línea prolongada que puede hacer que el ambiente se perciba más alto. Estas son las características que explican la popularidad de esta tendencia:



Mayor sensación de altura: la caída vertical de la tela dirige la mirada hacia arriba y puede generar una percepción más estilizada de las paredes.

la caída vertical de la tela dirige la mirada hacia arriba y puede generar una percepción más estilizada de las paredes. Apariencia más elegante: los paños largos aportan una caída continua y pueden dar un acabado sofisticado tanto a dormitorios como a salones y comedores.

los paños largos aportan una caída continua y pueden dar un acabado sofisticado tanto a dormitorios como a salones y comedores. Mayor continuidad visual: cuando las cortinas cubren toda la altura de la pared, pueden integrar la ventana con el resto de la decoración y reducir los cortes visuales.

cuando las cortinas cubren toda la altura de la pared, pueden integrar la ventana con el resto de la decoración y reducir los cortes visuales. Más opciones de privacidad y control de luz: según el tejido elegido, pueden filtrar la iluminación natural, limitar las vistas desde el exterior o combinarse con visillos y estores.

La diseñadora de interiores Sarah Barnard ha trabajado en proyectos donde los materiales textiles y las sensaciones que producen los espacios tienen un papel relevante. En este tipo de decoración, las cortinas funcionan como un recurso para sumar textura, suavidad y cohesión visual.

¿Cómo colocar cortinas de techo al suelo para conseguir un ambiente elegante?

La instalación es tan importante como la elección de la tela. Para conseguir el efecto de mayor altura, lo habitual es colocar el riel o la barra lo más cerca posible del techo, siempre que las características de la ventana y la estructura de la pared lo permitan. Existen varias alternativas:



Caída al ras del suelo: la cortina termina apenas por encima del piso y ofrece un resultado ordenado, práctico y apropiado para espacios de tránsito frecuente.

la cortina termina apenas por encima del piso y ofrece un resultado ordenado, práctico y apropiado para espacios de tránsito frecuente. Caída con un pequeño contacto: la tela llega hasta el suelo y lo roza ligeramente, una opción que combina elegancia con un mantenimiento relativamente sencillo.

la tela llega hasta el suelo y lo roza ligeramente, una opción que combina elegancia con un mantenimiento relativamente sencillo. Caída con exceso de tela: el tejido descansa parcialmente sobre el piso y crea un efecto más ornamental. Requiere mayor cuidado y no siempre es conveniente en hogares con mascotas, niños o zonas de circulación intensa.

La selección del material también influye en el resultado. Los tejidos ligeros, como el lino fino o las telas translúcidas, permiten el paso de la luz y crean una apariencia más liviana. En cambio, los tejidos de mayor peso pueden aportar aislamiento visual, profundidad y una sensación más envolvente.

La ASID considera la iluminación y la selección de materiales aspectos importantes del diseño interior. Por eso, antes de elegir una cortina opaca, conviene analizar la orientación de la ventana, la cantidad de luz natural y la función del ambiente.