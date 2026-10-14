Si tu hija o hijo es fan de Rumi y le encanta tener tardes de manualidades, el papercraft puede convertirse en una actividad divertida para hacer en familia. Esta técnica permite transformar hojas impresas en figuras tridimensionales mediante cortes, dobleces y pestañas que se pegan para dar forma al personaje.

Lo mejor de este tipo de actividades es que puedes adaptar diseños al material que tengas en casa y elegir entre figuras o modelos más detallados. A Continuación te dejamos algunas ideas de plantillas inspiradas en Rumi que puedes imprimir y darle vida a esas figuras que harán una decoración única en la habitación, escritorio, juguetero o simplemente dentro de la colección de KPop Demons Hunters.

Lo mejor de este tipo de manualidades es que solo necesitas de papel o cartulina ligera, tijeras, pegamento y una regla para marcar los dobleces. Una vez que tengas los materiales necesarios solo es cosa de imprimir el diseño, recortar con cuidado, doblar por las líneas señaladas y pega las pestañas poco a poco, no solo harás que tus hijos pasen una tarde divertida también ayudarás a que desarrollen su paciencia y concentración.

4 plantillas de Rumi de papercraft para armar e imprimir

1.- Rumi versión Chibi

Una figura de Rumi con cabeza grande, cuerpo pequeño y rasgos tiernos es una excelente opción. Busca una plantilla de estilo chibi después imprimirla en papel grueso para conseguir una estructura más firme.

2. Rumi de cuerpo completo

Si prefieres una figura con más detalles, elige un diseño de cuerpo completo que destaque su vestuario, peinado, accesorios e incluso hay algunas que vienen con el cabello aparte. Este modelo puede requerir más cortes y dobleces, por lo que conviene revisar las instrucciones antes de comenzar.

3.- Rumi versión mini

Las figuras pequeñas son ideales para quienes quieren aprovechar una sola hoja y crear varios adornos. Busca un modelo compacto, imprime y revisa que las líneas de corte y doblez se distingan con claridad.

4.- Rumi con pose de acción o canto

Para una manualidad más llamativa, busca una plantilla de Rumi en una pose dinámica inspirada en su forma de pelear o de cantar. Los diseños con brazos, piernas y accesorios separados pueden necesitar mayor precisión durante el montaje.