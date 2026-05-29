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¿Por qué amamos tanto a los Tamagotchi? | Planeta Anime, El Podcast con Pamela Cortés, Emily e Isaac Cherry Pop
En el quinto episodio de Planeta Anime, El Podcast, nos reunimos con EXPERTOS en el universo de los Tamagotchi.
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De Sakamoto Days a Witch Hat Atelier: los nominados a Mejor Serie de Anime en los Astra TV Awards 2026
Una edición más de los Astra TV Awards 2026 ha llegado. Conoce a los nominados a Mejor Serie de Anime este 2026: de Sakamoto Days a Witch Hat Atelier.
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Luto en el anime: Muere figura clave de After War Gundam X, Godannar y Sakura Wars
El mundo del anime está de luto. Muere Hiroyuki Kawasaki, guionista detrás de obras como After War Gundam X, Godannar y Sakura Wars. Tenía 60 años.
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Rooster Fighter hace historia y domina Disney+ como el anime número 1 de TODOS los tiempos
¡Rooster Fighter hace historia! La serie del emblemático gallo conquista Disney+ y se convierte en el anime número 1 de TODOS los tiempos en la plataforma de streaming.
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¡Participa por un kit de Tamagotchi! Solo pon atención al podcast de Planeta Anime y responde correctamente
¡No te pierdas el episodio de Planeta Anime donde hablaremos de los Tamagotchi! Y si pones atención podrías llevarte un increíble kit de esta codiciada marca.
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Hoy en Prime Video: Uno de los animes más aclamados de los últimos años y que cuenta ya con tres temporadas en streaming
Si estás buscando entrar al mundo del anime y quieres ver algo intenso, oscuro y lleno de peleas, Prime Video ya tiene disponible uno de los más aclamados.
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Luis García, Jorge Campos o Zague, descubre quién es el integrante de Los Protagonistas al que le rindieron homenaje en los Supercampeones
Los Supercampeones se estrenará el 8 de junio en el Canal 7, pero te apostamos a que no sabías quién es el integrante de Los Protagonistas que aparece en esta serie.
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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba extiende su reestreno en cines de México hasta esta fecha
Los fans de Demon Slayer están más que felices, pues ahora tendrán más tiempo para disfrutar Castillo Infinito en pantalla grande, pues han extendido el tiempo de exhibición.
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OFICIAL: Super Campeones llega a la pantalla de Azteca 7: fecha exacta de su estreno y dónde verlo totalmente gratis online
Llega al 7 las aventuras de la mejor historia de futbol jamás contada, Los Supercampeones; aquí te diremos cuál es la fecha de estreno y todo lo que debes saber.
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TOP 10 mangas más vendidos de 2026 hasta ahora y el primero no es One Piece
La lista oficial de los 10 mangas más vendidos del año ya comenzó a generar debate entre fans.
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