Si tienes por ahí abandonada una funda transparente, o la que tienes carcasa que tiene tu celular no transmite por completo tu personalidad, aquí te dejamos una gran idea. Lo que puedes hacer es llenarla de stickers de One Piece, los cuales puedes hacer tú mismo en la comodidad de tu hogar. Puedes imprimirlo en papel adhesivo o en papel normal y pegarlos con pegamento. Sea como sea, estas plantillas harán que la funda de tu celular luzca increíble. A continuación, en esta nota, te dejamos cuatro plantillas de stickers que te serán muy útiles.

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4 plantillas de stickers de One Piece para decorar la funda de tu celular que los fans del anime amarán

Ahora sí, prepara la impresora, el papel y las tijeras, porque a continuación te dejaremos una plantilla de stickers que te serán superútiles para decorar la funda de tu celular y que harán que luzca de verdad increíble sin gastar mucho dinero:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo usar e imprimir las plantillas de stickers de One Piece?

Lo primero que hay que hacer es descargar la plantilla de stickers que más te haya gustado. Para eso deberás dar clic en esa opción, descargarla de Pinterest y pegarla en un archivo para imprimir. Recuerda ajustarlos al tamaño adecuado para que quepan en la funda. Lo más recomendable es que las imprimas en papel adhesivo para que tengan un acabado de sticker. Procede a acomodarlo de la forma que desees para que el collage luzca increíble.

¿Cómo proteger los stickers que pegué en mi funda del celular para que duren más?

Para evitar que los stickers que pegaste se despeguen, se rayen o pierdan su color, puedes hacer varias cosas:



Aplicar una capa de esmalte de uñas transparente.

transparente. Usa láminas adhesivas transparentes , tipo contact, o vinil protector.

, tipo contact, o vinil protector. Usa resina epóxica (esta le da un acabado más profesional). Toma en cuenta que tendrás que dejar secar por 24 horas y no lo eches sobre el teléfono.

Si no quieres recurrir a ninguno de estos recursos y tu funda es transparente, puedes colocar los stickers por debajo de la funda y sobre tu teléfono. Así quedarán protegidos por debajo de la funda y se verán muy bien.