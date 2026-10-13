Si eres fan de Kpop Demon Hunters y quieres llevar a tus personajes favoritos a todas partes, estos stickers de los Saja Boys son la opción perfecta. Lo mejor es que vienen en su versión “Baby”, la cual se ha ganado el cariño de miles de fans alrededor del mundo debido a su acabado súper tierno y adorable. Estas plantillas son perfectas para decorar la funda de tu celular con un toque original y personalizado sin gastar tanto dinero. ¡Echa un vistazo a estas 4 opciones e imprime la que más te guste!

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4 plantillas de stickers de baby Saja Boys para decorar la funda de tu celular que los fans de Kpop Demon Hunters amarán

A continuación, te compartimos 4 plantillas de stickers de los Saja Boys en su versión baby para decorar la funda de tu celular. Las opciones van desde adorables pegatinas con momentos y frases memorables de la película hasta estampas que muestran a los chicos en su versión demoníaca, perfectas para estar ad hoc con la spooky season.

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo usar e imprimir las plantillas de stickers de los baby Saja Boys?

Lo primero que tienes que hacer es descargar la plantilla que más te guste. Para ello, da click sobre la imagen de tu preferencia, la cual te llevará a la publicación original en Pinterest, donde deberás descargar o tomar captura de la misma. Una vez que tengas la imagen en tu ordenador, pégala en un archivo para imprimir y ajústala al tamaño que necesitas. Te recomendamos hacer la impresión en papel adhesivo para que tenga ese acabado de sticker y la puedas pegar dónde desees.

Ya que hayas impreso las plantillas que más te gustaron, recorta cada figura con mucho cuidado, ya sea al ras o que dejes un ligero contorno para que luzcan más aesthetic, y listo. Pega los stickers sobre una funda de color liso o transparente. Te recomendamos distribuirlos bien para que el diseño no se vea tan cargado. Si piensas cambiar la decoración con frecuencia, lo mejor será usar una funda transparente y no despegar los stickers del papel adhesivo. En su lugar, colócalas entre la funda y el teléfono, sin pegarlos directamente.