Cómo hacer velas de la película Coco para el día de muertos

La luz de las velas son fundamentales en la tradición de Día de Muertos, ya que guía el camino de las almas de regreso a casa para reencontrarse con sus seres queridos. Inspirarse en la estética de la película Coco permite fusionar esta hermosa creencia con elementos visuales icónicos, llenos de colores vibrantes, motivos florales y símbolos que rinden homenaje a la memoria y al amor familiar.

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Elaborar tus propias velas temáticas en casa es una excelente oportunidad para compartir un momento creativo y emotivo previo a las festividades. Con materiales sencillos y un toque de imaginación, podrás transformar candelas comunes en piezas únicas que llenarán de calidez, misticismo y color cada rincón de tu altar de muertos.

¿Cuándo es Día de Muertos?

El Día de Muertos se celebra los días 1 y 2 de noviembre. Según las tradiciones mexicanas, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, fecha en que las almas de los niños regresan a visitar a sus familias. El 2 de noviembre se dedica a los Fieles Difuntos adultos.

¿Cómo hacer velas inspiradas en Coco?

Para elaborar estas coloridas velas temáticas inspiradas en la película Coco, el primer paso consiste en preparar adecuadamente el recipiente. Pega la base metálica del pabilo directamente en el centro del fondo de un frasco de vidrio completamente limpio y seco. Para asegurarte de que la mecha se mantenga firme y erguida durante todo el proceso, sujétala en la parte superior del envase con la ayuda de un broche de madera apoyado en los bordes.

A continuación, derrite cera de soya a baño María y divídela equitativamente en cuatro recipientes distintos. Añade a cada porción unas gotas de esencia aromática de copal, vainilla o flor de cempasúchil, y posteriormente incorpora los colorantes para obtener los tonos icónicos de la festividad: morado, naranja cempasúchil, rosa mexicano y azul eléctrico. Vierte con cuidado la cera morada en el fondo del frasco y permite que reposen hasta que la superficie esté tibia y firme al tacto.

Una vez que la primera capa haya tomado consistencia, vierte lentamente la cera naranja sobre ella para evitar que los colores se mezclen entre sí. Repite exactamente la misma técnica con el tono rosa y finaliza la estructura de la vela vertiendo la capa azul en la parte superior. Deja enfriar el envase por completo durante un par de horas, recorta el exceso de pabilo y coloca tu creación en el altar para iluminar la ofrenda con calidez y color.