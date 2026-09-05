5 ideas de collares para fans de Bluey

Los collares inspirados en Bluey, así como las pulseras y otras ideas de bisutería se han convertido en un fenómeno debido al éxito de la serie animada que tiene encantados a niños y niñas alrededor del mundo.

Las aventuras de la cachorrita Heeler y su hermana Bingo no solo transmiten valiosas lecciones familiares, sino que han inspirado una oleada de creatividad en el diseño de ropa, juguetes y, más recientemente, en la moda infantil.

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Las 5 mejores ideas de collares para fans de Bluey

Collares de la amistad al estilo Bluey y Bingo

Inspirados en la hermosa relación de las hermanas Heeler, este diseño es el equivalente moderno de los clásicos corazones partidos. Se compone de dos collares independientes, uno lleva un dije de la silueta de Bluey y otro con el rostro de Bingo. Ideales para hermanos o mejores amigos.

Collar infantil de Bingo|Pinterest

Gargantillas de cuentas con dijes

Utiliza cuentas acrílicas redondas y mates en la paleta de colores oficial del programa: azul rey, celeste, crema, naranja y blanco. Al centro del collar coloca un dije de acrílico grueso con alguno de los personajes entrañables.

Dijes de la familia Heeler

Con moldes específicos o moldeando a mano alzada puedes crear los rostros de Bandit, Chillu, Bluey y Bingo. Aplica una capa de barníz brillante tras orear la arcilla y cuélgalos en un cordón de gamuza suave para crear una joya única.

Gargantillas de cuentas con dijes de la familia Heeler|Pinterest

Collares interactivos con cuentas de letras

Arma un collar con cuentas de letras para formar el nombre del pequeño, intercalándolas con un dije colgante de la Patrulla Heeler .

Collares interactivos con cuentas de letras de Bluey|Pinterest

Medallas metálicas

Para fans un poco más grandes, puedes grabar frases icónicas del show en medallas metálcas y colocarlas en una cadena de acero inoxidable.

Ideas de charms de Bluey dijes de acrílico|Pinterest

Otras ideas de bisutería para fans de Bluey

Además de los collares las pulseras de la amistad con hilo macramé también son una buena opción de bisutería que puedes personalizar con Bluey, así como los anillos ajustables de resina epóxica, los aretes de presión o bloquel de acero inoxidable y los famosos charms o dijes para calzado.

