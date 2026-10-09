El fenómeno de K-Pop Demon Hunters, ha conquistado por completo a las redes sociales y a la comunidad de fanáticos de la animación contemporánea y el género urbano. Conoce los stickers de Baby Mira que podrás imprimir gratis para unirte a la tendencia.

La perfecta combinación de coreografías estilizadas, moda colorida y cacería de demonios puso en el mapa a las feroces Guerreras K-Pop. Entre los personajes favoritos de la audiencia destaca Mira, cuya versión infantil ha desatado una ola de coleccionismo de pegantinas.

¿Has notado que peleas con tu pareja por culpa de tu suegra? ¡Recupera la armonía en tu relación con este infalible test!

5 stickes de Baby Mira para imprimir gratis si eres fan de las Guerreras K-Pop

Baby Mira con micrófono de combate

Captura la esencia de la líder de la banda, combinando su ternura infantil con la energía de una superestrella del K-pop lista para el escenario.

5 stickers de Baby Mira para imprimir GRATIS para los fans de Kpop Demon Hunters|Pinterest

Baby Mira modo cazadora (Chibi)

Una versión miniatura y cabezona de Mira portando sus elementos característicos de cazadora de demonios, pero con unos ojos gigantes que te derretirán el corazón.

Baby Mira para imprimir GRATIS|Pinterest

Expresión de asombro (sticker de reacción)

Perfecto para decorar notas o recordatorios importantes. Este diseño muestra a Baby Mira con las mejillas infladas y una expresión divertida de sorpresa.

Expresión de asombro (sticker de reacción)|Pinterest

Baby Mira en pose de baile

Ideal para los amantes de las complejas coreografías de la película. Un sticker dinámico que conserva todo el estilo visual urbano del filme.

Baby Mira en pose de baile|Pinterest

Logotipo del grupo con Baby Mira haciendo el signo de la paz

El icónico logo de la agrupación combinado con la silueta animada e infantil de Mira. Es el elemento principal que todo seguidor acérrimo debe tener en su libreta escolar.

Logotipo del grupo con Baby Mira haciendo el signo de la paz|Pinterest

Para que tus pegatinas tengan una calidad profesional y resistan el uso diario, te sugerimos seguir estos pasos sencillos:

Utiliza el papel adecuado, consigue hojas de papel adhesivo fotográfico compatible con tu tipo de impresora

Configura la calidad, antes de mandar a imprimir, entra a los ajustes de tu equipo y selecciona la opción de alta calidad o calidad fotográfica

Protege tus diseños, si vas a pegar tus stickers en termos o fundas de celular, coloca una capa de papel contact transparente sobre la hoja impresa antes de recortar.