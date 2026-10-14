El universo visual de la película KPop Demon Hunters está lleno de misticismo, letras de canciones inspiradoras y una paleta cromática neón espectacular. Crear un diario inspirado en Rumi, Zoey y Mira es la manualidad perfecta para organizar tus días, hacer journaling musical o llevar un registro de tus metas con toda la energía del grupo Huntr/x.

Tanto si quieres transformar una libreta vieja como si deseas armar tu diario desde cero, aquí tienes la guía definitiva paso a paso con ideas geniales para lograrlo.

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3 pasos para hacer un fiario con temática Kpop Demon Hunters

La portada mística

La portada debe reflejar la doble vida de las protagonistas: superestrellas del pop y cazadoras de demonios.

Forra una libreta de pasta dura con papel negro mate. Con pintura acrílica metálica o plumones de gel morado, fucsia y turquesa, dibuja el logotipo de Huntrix en el centro. Añade destellos de estrellas de cuatro puntas y detalles geométricos que emulen los escudos de almas.

Imprime imágenes de tus escenas favoritas de la película, portadas de sus álbumes ficticios y los rostros de las integrantes. Pégalos cubriendo toda la superficie y protégela pegando encima papel contac transparente brillante.

Cómo hacer un diario con temática de KPop Demon Hunters|Chat GPT

Hojas internas personalizadas

Utiliza sellos o dibuja en las esquinas de las páginas pequeños micrófonos, rayos, dagas místicas y notas musicales usando los colores asignados a cada china, morado para Rumi, rosa para Mira y azul para Zoey.

Deja páginas especiales con las mejores frases y letras de las canciones interpretadas por el grupo para usarlas como secciones de motivación diaria.

Cómo hacer un diario con temática de KPop Demon Hunters|Gemini

Separadores de pestañas

Divide tu diario en secciones utilizando separadores personalizados que sobresalgan de la libreta y tengan las caras de Rumi, Zoey y Mira, respectivamente.

Cómo hacer un diario con temática de KPop Demon Hunters|Gemini

Usa una pestaña morada para la sección donde anotes tus proyectos más importantes y listas de tareas. Usa otra pestaña azul o turquesa para tus dibujos, ideas de canciones o pensamientos libres. Y una última de color fucsia para llevar un control de tus hábitos, rutinas de ejercicio o notas de cuidado personal.

