6 ideas para crear un altar K-pop inspirado en KPop Demon Hunters
Remodelar tu cuarto no tiene que ser una tarea engorrosa ni mucho menos, sobre todo si apuestas por un estilo original como los altares de KPop Demon Hunters.
Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres que tu habitación esté totalmente personalizada con los icónicos personajes de la película, crear un altar temático es una forma muy original para lograrlo. Y es que aunque suene un poco descabellado, es una tendencia de decoración que cada vez es más popular y se puede hacer con materiales fáciles de conseguir sin gastar tanto dinero en remodelaciones totales.
Altar de KPop Demon Hunters: 6 opciones para decorar tu cuarto con mucho estilo
- Pinta las repisas clásicas. Si ya tienes repisas de madera en tu recámara, pero son de colores aburridos que no combinan con las HUNTRIX, no tienes que desecharlas, sino que basta con pintarlas de morado, rosa o negro. Antes de poner el color lija muy bien para que el acabado quede fabuloso.
- Instala luces de colores. Siguiendo con el concepto de darle color a tu altar de KPop Demon Hunters, las luces LED son ideales para que se vea mucho más llamativo. Compra guías de fácil instalación y ponlas como si fueran marcos.
Coloca photocards con marcos llamativos. Los photocards son protagonistas en cualquier altar temático y no le pueden faltar a los amantes de KPop Demon Hunters. Ponlas como si fueran fotografías tradicionales y haz tus propios marcos con materiales reciclados, lo que además de ayudará a ahorrar dinero.
- Compra "lighsticks". Para las fanáticas de todo lo relacionado con el mundo del KPop, las "lightsticks" no pueden faltar, en especial porque cuando se trata de películas es una forma de sentirte más cerca de los personajes. Puedes comprar in par de estas luces brillantes con formas de estrellas o corazones y ponerlas justo a los lados para que hagan contraste con la iluminación.
- Pon tus figuras de HUNTRIX. Si en tu colección ya tienes muñecas de crochet y figuras de plástico realistas de las "Guerreras KPop", este es el momento para darles un espacio que las mantenga protegidas. Si hay alguna que sea de edición única, incluso puedes ponerla en una cajita de acrílico transparente que funcione como vitrina.
- Pon un poster gigante de KPop Demon Hunters. No hay nada mejor que los posters para que un altar quede precioso. Consigue ilustraciones de tamaño grande de la película y pégalas justo al centro de la pared, de modo que sea el centro visual y deje en claro la temática.